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Кукурузные блины с творожной начинкой по рецепту мамы Натальи Холоденко

24.02.2020

Наступила Масленица 2020 года, и вместе с тем время вкусных блинов! Мама психолога и телеведущей Натальи Холоденко рассказала, как готовить кукурузные блины с творожной начинкой. Пошаговый рецепт найдете в материале.

Pancake rolls with ricotta and mascarpone with red currants.

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Ингредиенты:

  • Мука кукурузная – 1 стакан
  • Ряженка – 1 стакан
  • Сода – щепотка
  • Соль – ½ ч. л.
  • Сахар – 1 ч. л.
  • Молоко – 1 стакан
  • Масло кукурузное – 2–3 ст. л.
  • Яйцо – 2 шт.

Начинка: 1 яйцо, 2 зубчика чеснока, 300 г творога, пучок укропа, соль, перец, растительное масло – 3 ст. л, сыр – 100 г

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Приготовление:

  1. Смешать муку, ряженку, сахар, соль. Тщательно перемешать.
  2. Молоко нагреть. Яйца немного взбить, тонкой струйкой влить горячее молоко, продолжая взбивать.
  3. В тесто добавить соду. Затем влить яично-молочную смесь, масло и перемешать.
  4. Для начинки: мелко нарезать укроп и чеснок. Яйцо взбить. В творог добавить яйцо, чеснок, укроп, соль, перец по вкусу. Перемешать, чтобы получилась кремообразная начинка.
  5. Печь блины обычным способом до золотистого цвета.

Секрет: чтобы начинка ложилась ровно, нужно заворачивать её в ещё тёплые блины. Блины выложить в форму, полить растительным маслом с чесноком, посыпать тёртым сыром. Запекать 10 минут при температуре 180 градусов.

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Video: Кукурузные блины с творожной начинкой по рецепту мамы Натальи Холоденко

Как приготовить кукурузные блины к Масленице 2020 – рецепт кукурузных блинов от мамы Наталии Холоденко

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