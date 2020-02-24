Хотите угостить своих самых близких и родных необычными блинами в любимый праздник Масленица 2020? Тогда воспользуйтесь уникальными рецептами вкуснейших блинов, которые поразят вас своей оригинальностью! Выбирайте начинку, способ приготовления и подачу на свой вкус!

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Шеф-повар мирового масштаба Эктор Хименес-Браво раскрыл секреты целых 2 блюд из блинов! С его советами вы и ваши родные полакомятся блинной запеканкой и настоящим шедевром – Крок-мадам из блинов.

Рецепт блинной запеканки от Эктора Хименеса-Браво

Ингредиенты:

Мука – 250 г

Вода – 300 мл

Масло сливочное – 2 ст. л.

Масло подсолнечное – 2 ст. л.

Молоко – 300 мл

Яйца – 2 шт.

Сыр твердый – 50 г

Шпинат – 300 г

Ингредиенты для начинки:

Масло подсолнечное – 50 г

Шампиньоны – 500 г

Лук – 2 шт.

Чеснок – 1 шт.

Листья чабреца – 100 г

Ингредиенты для соуса бешамель:

Молоко – 400 мл

Лавровый лист – 1 шт.

Перец по вкусу – 10 г

Лук – 0,5 шт.

Масло – 50 г

Приготовление грибной начинки:

Нарезать мелким кубиком грибы, лук и чеснок. В сковороде разогреть масло и обжарить в нем чеснок. Добавить грибы, лавровый лист и лук. Когда грибы пустят сок, положить измельченный тимьян, соль и черный перец. Перемешать и снять с огня. Охладить.

Приготовление соуса бешамель:

Муку поджарить на сливочном масле до легкого кремового оттенка. В молоко добавить половинку лаврового листа, черный перец и лук. Смешать смесь с молоком. Готовить до загустения.

Приготовление блинной запеканки:

В грибы добавить 3 ст. л. соуса бешамель и перемешать. Блинчик смазать соусом, сверху выложить грибную начинку и распределить ее ровным слоем по всей поверхности блина, немного не доходя до краев. Завернуть блин рулетом. Нарезать получившийся рулет порционными кусочками шириной около 3 см. В сковороде разогреть оливковое масло и жарить в нем пару секунд шпинат. Выложить шпинат на огнеупорную тарелку, сверху положить кусочки блинного ролла. Поливать ролл соусом бешамель и посыпать тертым сыром. Поместить ролл в разогретую до 220 °С духовку и оставить, пока сыр не станет золотистым.

Крок-мадам из блинов от Эктора Хименес-Браво

Ингредиенты для блинов:

Блины пшеничные – 2 шт.

Ветчина – 4 шт.

Моцарелла – 200 г

Яйца – 2 шт.

Зелень по вкусу

Масло сливочное по вкусу

Соль по вкусу

Ингредиенты для соуса:

Сметана – 3 ст. л.

Чеснок гранулированный – 1 ч. л.

Горчица дижонская – 2 ч. л.

Приготовление:

Сметану соединить с горчицей и чесноком. Хорошо перемешать. Сыр натереть на крупной терке. Одну половину блина смазать сметанным соусом, посыпать тертым сыром, выложить кусочки ветчины, добавить еще сыр и накрыть второй частью блина. Выложить блины на противень и поместить в разогретую до 250 С духовку до тех пор, пока сыр не расплавится. В это время поджарить на сливочном масле яйца. Готовый сендвич подавать вместе с яичницей.

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