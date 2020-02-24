Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImRvYnJlLnN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo=

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Масленица: как гадать на блинах

24.02.2020

Алена Курилова рассказала, как гадать на блинах на Масленицу. Экстрасенс утверждает, блины помогут узнать, когда вам предстоит замужество либо как скоро вы разбогатеете. Подробности в материале.

Больше по теме: Первый день Масленицы – Встреча. Традиции празднования

iStock-863131920

На протяжении всей масленичной недели мы печем блины, а гадать на них нужно именно в среду! Этот день называли «лакомкой», и считалось, что, выпекая блины в этот день, люди старались привлечь милость солнца, тем самым «умасливали» его и спрашивали о будущем. При выпекании по первому блину хозяйка может определить, каким будет год, а также погадать на личную жизнь. А если вас угощают блинами, то по начинке сможете понять, что вас ждет в этом году.

Гадание по первому блину

Поставив сковороду на огонь, задайте вопрос: «Что ждет меня в этом году?». Если вы одиноки, нужно обратить внимание как переворачивается первый блин. Пристал к сковороде — замуж или жениться пока рано, легко перевернулся — скоро появится молодой человек или девушка, отношения с которыми могут привести к свадьбе.

Если вы уже с кем-то в отношениях, но еще не в браке, обратите внимание на края блина. Блин с ровными краями означает, что вы вскоре узаконите свои отношения. А вот если края рваные, то присмотритесь к своей избраннице или своему избраннику повнимательнее — уверены ли вы в своем выборе.

Больше по теме: Рецепт приготовления блинов — топ-10

Количество дырочек в блине говорит о гладкости в отношениях, в семье, и даже в предстоящих отношениях, если сейчас вы одиноки. Блин с крупными дырочками свидетельствует о сложностях в отношениях, так что вам придется проявить терпение и уважение. Тогда все обязательно наладится!

Также обратите внимание на толщину блина. Если он испекся тонким — в предстоящем году все будет удаваться вам легко, а если блин вышел толстым — придется много трудиться, не безрезультатно.

Гадание по начинке

Приготовьте несколько вариантов начинки и заверните ее в блин так, чтобы не было видно, что находится внутри. Затем предоставьте своим гостям выбор.

  • Кому досталась сладкая начинка, например, варенье или джем, того ждет удачный, безбедный и денежный год.
  • Кто выбрал острую начинку, например, маринованные грибы или перец, у того впереди – страстная любовь.
  • Пресная начинка же, например творог, – к стабильности.
  • А экзотическая начинка (икра) означает, что в ближайшее время человек проявит себя трудоголиком и ему придется принимать серьезные решения. Для успешного завершения дела нужно будет проявить прагматичный подход.
  • Блин с красной рыбой значит, что вас ждут приключения и экстремальные путешествия.
  • Мед свидетельствует о приятных эмоциях, сметана – об успехе и признании окружающими.

Больше по теме: Поздравления с Масленицей в прозе, стихах и смс

Читайте больше интересных новостей в Viber Все буде добре

Video: Масленица: как гадать на блинах

Масленица 2020 уже началась. Как гадать на блинах на Масленицу? Когда на Масленицу 2020 гадать на блинах

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
JERRY HEIL — «#НЕБЕЙБI»: премьера песни
JERRY HEIL — «#НЕБЕЙБI»: премьера песни

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить