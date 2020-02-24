Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImRvYnJlLnN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo=

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Поздравления с Масленицей в прозе, в стихах, в SMS

24.02.2020

Масленичная неделя – одна из самых веселых в году. Почему бы и не поискать интересные поздравления с Масленицей для своих близких? Вместо блинов, если ваши близкие далеко, или в дополнение к ним, отправьте сообщение в стихах или в прозе. Читайте далее. 

Больше по теме: Первый день Масленицы – Встреча. Традиции празднования

поздравления с масленицей

Больше по теме: Второй день Масленицы – заигрыши. Традиции

Поздравления с Масленицей и Прощеным воскресеньем

короткие: для SMS, Твиттера

Хочу поздравить с Масленицей, а также пожелать,
С достатком жить, ни бед, ни горестей не знать.
И чтобы сладкой жизнь была, ты мёда не жалей,
И для блинов купи еще сметанку пожирней.

***

Пеки румяные блины,
Приходу радуйся весны.
Открой пошире в доме двери,
Встречай гостей на праздничной неделе.

***

Сегодня праздник наступает,
Блинами всех нас угощает!
Ведь Масленица на дворе гудит,
Всех радует и музыкой бодрит!

***

Пусть Масленица с блинами
Принесёт в ваш дом цунами:
Много радости, старания,
Добра и процветания!

***

Желаю Вам за стол присесть,
Блинов с икорочкой поесть,
Сжечь бабу, зиму проводить,
Меня в прощёный день простить.

***

Родных, знакомых угощай,
Обиды людям всем прощай.
Желаем в эти дни не злиться,
Быть добрым, больше веселиться.

Больше по теме: Блинчики с сыром и зеленью: рецепт от «Страва честі»

Поздравление с Масленицей в прозе

Широко разгуляться, досыта наесться блинами, подготовиться к достойным проводам зимы и весело провести масленичную неделю. Скорейшего наступления весны за окном и весны в душе. Мира, согласия и радости вашей семье!

***

Масленица — светлый и тёплый праздник, сила которого способна творить чудеса! Пусть в этот день все печали, все невзгоды навсегда уйдут из вашего дома, желаю, чтобы ваша жизнь была такой же тёплой, такой же сладкой, как сегодняшние блины!

***

Поздравляю с Масленицей. Желаю, чтобы ни один блин в жизни не был комом, чтобы зима завершила своё торжество и пустила в сердце цветущую и нежную весну. Желаю жить, катаясь сыром в масле, желаю добрых друзей и настоящего счастья.

***

Желаю вкусных блинов и сладкого масла на блюдце, горячего чая и хороших друзей. Пусть зима забирает с собой всю грусть, все тревоги, пусть впереди тебя ждёт весеннее чудо и доброе счастье! С Масленицей!

Больше по теме: Рецепт приготовления блинов — топ-10

Поздравление с Масленицей в стихах

В воздухе весной запахло
Или пахнут так блины?
Масленицу мы справляем
В преддверии весны.
А мороз – такой проказник,
Щиплет нос, не отстаёт.
Пусть прекрасный этот праздник
Тебе радость принесёт.d0bcd0b0d181d0bbd0b5d0bd

***

Пусть Масленица принесет
Добро, удачу и достаток,
Много любви, большой доход,
Чтоб каждый миг был очень сладок!

Желаю всем повеселиться,
Чтоб радость к вам пришла скорей,
Пусть счастье прилетит, как птица,
Чтоб стало на душе теплей!

***

Ой, Масленица, протянися!
Ты за дуб, за колоду зацепися!
Ой, сказали – нашей Масленице
Семь годков,
А всего у Масленицы
Семь деньков.
Ой, Масленица – обманщица!
Обманула, провела,
Нагуляться не дала!

***

Всем любителям блинов,
Чья душа поёт от счастья,
Светлых, радостных деньков
И веселья в этот праздник!

Не полнеть от вкусных яств —
Пусть сгорит всё в наших плясках!
Нужно всем гульнуть сейчас,
Завтра пост уж перед Пасхой.

Вместе мы прогоним вьюгу
Из сердец горячих наших.
Улыбнёмся все друг другу —
Станет мир добрей и краше!

Желаем вам, чтобы хватило и веселья, и смеха, и блинов! Отправляйте поздравления с Масленицей и Прощёным воскресеньем родным и друзьям, и Все буде добре!

Больше по теме: Третий день Масленицы – лакомка. Традиции

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
JERRY HEIL — «#НЕБЕЙБI»: премьера песни
JERRY HEIL — «#НЕБЕЙБI»: премьера песни

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить