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Рецепт блинной запеканки от Эктора Хименеса-Браво
Вы с нетерпением ждали праздник Масленицы, чтобы попробовать какой-то новый рецепт блинов? Шеф-повар Эктор Хименес-Браво научит готовить блинную соленую запеканку, которая станет замечательной альтернативой привычным блинам. Читайте рецепт блинной запеканки прямо сейчас!
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Ингредиенты:
- Мука – 250 г
- Вода – 300 мл
- Масло сливочное – 2 ст. л.
- Масло подсолнечное – 2 ст. л.
- Молоко – 300 мл
- Яйца – 2 шт.
- Сыр твердый – 50 г
- Шпинат – 300 г
Ингредиенты для начинки:
- Масло подсолнечное – 50 г
- Шампиньоны – 500 г
- Лук – 2 шт.
- Чеснок – 1 шт.
- Листья чабреца – 100 г
Ингредиенты для соуса бешамель:
- Молоко – 400 мл
- Лавровый лист – 1 шт.
- Перец по вкусу – 10 г
- Лук – 0,5 шт.
- Масло – 50 г
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Приготовление грибной начинки:
- Нарезать мелким кубиком грибы, лук и чеснок. В сковороде разогреть масло и обжарить в нем чеснок.
- Добавить грибы, лавровый лист и лук. Когда грибы пустят сок, положить измельченный тимьян, соль и черный перец. Перемешать и снять с огня. Охладить.
Приготовление соуса бешамель:
- Муку поджарить на сливочном масле до легкого кремового оттенка. В молоко добавить половинку лаврового листа, черный перец и лук.
- Смешать смесь с молоком. Готовить до загустения.
Приготовление блинной запеканки:
- В грибы добавить 3 ст. л. соуса бешамель и перемешать. Блинчик смазать соусом, сверху выложить грибную начинку и распределить ее ровным слоем по всей поверхности блина, немного не доходя до краев.
- Завернуть блин рулетом. Нарезать получившийся рулет порционными кусочками шириной около 3 см.
- В сковороде разогреть оливковое масло и жарить в нем пару секунд шпинат.
- Выложить шпинат на огнеупорную тарелку, сверху положить кусочки блинного ролла. Поливать ролл соусом бешамель и посыпать тертым сыром.
- Поместить ролл в разогретую до 220 °С духовку и оставить, пока сыр не станет золотистым.
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