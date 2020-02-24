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Рецепт блинной запеканки от Эктора Хименеса-Браво

24.02.2020

Вы с нетерпением ждали праздник Масленицы, чтобы попробовать какой-то новый рецепт блинов? Шеф-повар Эктор Хименес-Браво научит готовить блинную соленую запеканку, которая станет замечательной альтернативой привычным блинам. Читайте рецепт блинной запеканки прямо сейчас!

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Ингредиенты:

  • Мука – 250 г
  • Вода – 300 мл
  • Масло сливочное – 2 ст. л.
  • Масло подсолнечное – 2 ст. л.
  • Молоко – 300 мл
  • Яйца – 2 шт.
  • Сыр твердый – 50 г
  • Шпинат – 300 г

Ингредиенты для начинки:

  • Масло подсолнечное – 50 г
  • Шампиньоны – 500 г
  • Лук – 2 шт.
  • Чеснок – 1 шт.
  • Листья чабреца – 100 г

Ингредиенты для соуса бешамель:

  • Молоко – 400 мл
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Перец по вкусу – 10 г
  • Лук – 0,5 шт.
  • Масло – 50 г

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Приготовление грибной начинки:

  1. Нарезать мелким кубиком грибы, лук и чеснок. В сковороде разогреть масло и обжарить в нем чеснок.
  2. Добавить грибы, лавровый лист и лук. Когда грибы пустят сок, положить измельченный тимьян, соль и черный перец. Перемешать и снять с огня. Охладить.

блинная начинка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приготовление соуса бешамель:

  1. Муку поджарить на сливочном масле до легкого кремового оттенка. В молоко добавить половинку лаврового листа, черный перец и лук.
  2. Смешать смесь с молоком. Готовить до загустения.

бешамель

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приготовление блинной запеканки:

  1. В грибы добавить 3 ст. л. соуса бешамель и перемешать. Блинчик смазать соусом, сверху выложить грибную начинку и распределить ее ровным слоем по всей поверхности блина, немного не доходя до краев.
  2. Завернуть блин рулетом. Нарезать получившийся рулет порционными кусочками шириной около 3 см.
  3. В сковороде разогреть оливковое масло и жарить в нем пару секунд шпинат.
  4. Выложить шпинат на огнеупорную тарелку, сверху положить кусочки блинного ролла. Поливать ролл соусом бешамель и посыпать тертым сыром.
  5. Поместить ролл в разогретую до 220 °С духовку и оставить, пока сыр не станет золотистым.

блинная запеканка

 

блинные роллы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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