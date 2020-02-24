Хотите приготовить вкусные и ажурные блины, но не знаете проверенного рецепта? Реакция сайта «Все буде добре» предлагает топ-10 рецептов блинов — от классических тонких на молоке до самых невероятных, вроде блинного тортика с красной икрой.

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Самым простым и доступным рецептом является рецепт блинов на воде. Он требует минимум ингредиентов, а готовится легко и просто.

Итак, для приготовления блинов на воде вам понадобятся:

2 яйца

0,5 л кипяченой воды

2 ст. л. сахара

Щепотка соли

1,5-2 стакана муки

1-2 ст. л. растительного масла (по желанию)

Пошаговая инструкция:

Смешиваем муку, сахар, соль и яйца. Все тщательно перемешиваем и постепенно добавляем воду. Снова перемешиваем, чтобы в тесте не было комочков. Затем по желанию можно добавить растительное масло. Консистенция теста должна быть такой же, как у жидкой сметаны. Жарим на хорошо разогретой сковородке. Если в тесто не добавляли растительное масло, то после каждого блина нужно ее смазывать. Вливаем тесто в сковородку и равномерно распределяем его по дну. Когда одна сторона прожарится, аккуратно переворачиваем блин на другую сторону.

Секрет: вместо яиц можно использовать перемолотые семечки льна, настоянные в воде 10 мин.

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Что ж, с самым простым рецептом домашнего лакомства вы ознакомились, теперь переходим к нашим ТОП-10 рецептов блинов!

1. Классические тонкие блины (на молоке)

Ингредиенты (на 20 шт.):

молоко 3–3,5% жирности – 250 мл;

мука – 2–2,5 стакана;

яйца – 3 шт.;

сахар – 1 ст. л.;

соль – 0,5 ч. л.;

вода кипяченая – 250 мл;

растительное масло – 50 мл.

Способ приготовления

Яйца разбиваем в миску и взбиваем венчиком до однородности. Добавляем стакан молока и сахар. Солим. Добавляем муку и стакан теплой воды. Затем добавляем подсолнечное масло. Все хорошо перемешиваем. Выпекаем на сковородке с тонкими стенками и тонким дном. Растительное масло следует наносить тонким слоем кисточкой. Тесто наливаем на сковороду от центра, а после, изменяя положение сковородки, равномерно распределяйте по всей поверхности.

2. Заварные блины на кефире

Блинчики на кефире получаются тонкие, нежные и очень вкусные.

Ингредиенты:

нежирный кефир – 2 стакана;

2 стакана муки;

2 яйца;

2 столовые ложки растительного масла;

соль;

сахар.

Способ приготовления

Кефир, яйца, муку, соль, сахар перемешать, слегка взбить венчиком. В стакан крутого кипятка бросить 1/2 ч. л. соды. Быстро размешать и вылить в тесто. Перемешать и оставить на 5 минут. Добавить 2–3 столовые ложки растительного масла. Перемешать и можно жарить блины. Обязательно выпекать на раскаленной сковороде, тогда дырочек будет значительно больше. Подавать со сметаной и черносливом.

3. Сырные блинчики с петрушкой

Ингредиенты:

мука – 1 стакан;

молоко – 1.5 стакана;

сыр твердый – 150 г.;

яйца – 2 шт.;

1 пучок петрушки;

разрыхлитель – 1 ч. ложка;

сахар – 1 ч. ложка;

соль – 1 ч. ложка;

масло растительное – 1 ст. ложка;

масло сливочное – 50 г.;

чеснок – 1 зубчик.

Способ приготовления

Сыр натереть на мелкой тёрке. Петрушку вымыть, хорошо просушить, мелко нарезать. Муку просеять. Чеснок выдавить через пресс. Яйца взбить миксером с солью и сахаром в пену. Молоко немного подогреть, влить в яичную массу и хорошо перемешать. Затем добавить муку и разрыхлитель, еще раз взбить. Всыпать сыр, чеснок, измельченную зелень и влить масло. И еще раз хорошо перемешать миксером. Жарить блины на разогретой и смазанной маслом (один раз!) сковороде. Готовые блины смазать немного сливочным маслом (по желанию). Блинчики получаются очень вкусными и ароматными. Приятного аппетита!

4. Дрожжевые блины

Ингредиенты (на 20 шт.):

мука — 3 стакана;

молоко — 750 мл;

яйца — 3 шт.;

дрожжи (прессованные) — 20 г;

вода — 250 мл;

сахар —2 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

подсолнечное рафинированное масло – 2 ст. л.

Способ приготовления

Растворяем в воде чайную ложку сахара и дрожжи. Добавляем стакан муки, делаем опару и оставляем ее подойти — на 10–15 минут. Смешиваем яйца с сахаром, вливаем эту смесь в опару, добавляем соль и масло. Затем по очереди добавляем небольшими порциями остатки муки и молока. Хорошо замешиваем тесто до однородности. Оставляем тесто в теплом месте еще на 10–15 минут. Зачерпываем половником массу снизу. Выпекаем на сковороде с толстым дном. Тесто, как и для тонких блинчиков, наливаем на сковороду от центра, а затем, изменяя положение сковородки, равномерно распределяйте по всей поверхности. Растительное масло следует наносить тонким слоем кисточкой.

5. Шоколадные блины с бананами и киви

Ингредиенты:

киви – 3 шт.;

бананы – 2 шт.;

холодная вода — 3/4 стакана;

холодное молоко — 3/4 стакана;

мука пшеничная просеянная — 1 стакан;

яйца — 3 шт.;

соль — 1/4 ч. ложки;

масло сливочное растопленное — 3 ст. ложки;

масло растительное для смазывания сковороды;

какао – 1 ст. ложка;

сметана – 150 г;

сахар – 50 г.

Способ приготовления

Смешиваем венчиком яйца с солью, добавляем воду, молоко, муку, какао и растопленное масло. Опять хорошо перемешиваем, чтоб не было комочков. Выпекаем блины с двух сторон. Блины получаются темно-коричневого цвета. Киви и банан очистить. Фрукты нарезать длинными брусочками. Сметану взбиваем с сахаром, затем берем один блин и смазываем сметаной с сахаром. Кладем в блин киви и банан, заворачиваем. Нарезаем на порционные кусочки.

6. Полосатые блинчики от Лизы Глинской

Ингредиенты для теста:

молоко – 250 мл;

яйца – 2 шт.;

мука – 1,5 ст. л;

сахар – 2 ст. л.;

масло растительное – 2 ст. л.;

соль – 0,5 ч. л.;

какао – 1 ст. л.

Ингредиенты для начинки:

корица – 1/4 ч. л.;

банан – 2 шт.;

изюм – 100 г;

грецкие орехи – 100 г;

сливочное масло – 30 г;

ром или коньяк – 1/3 ст.;

сахар – 2 ст. л.

Приготовление теста:

Смешать молоко, сахар, яйца, соль и добавить муку. Взбить до получения густой однородной массы. Добавить растительное масло и еще раз взбить. Часть готового теста отлить в отдельную тарелку, добавить какао, равномерно перемешать. Светлое тесто налить на сковородку, сверху чайной ложкой нарисовать круги из теста с какао. Подрумянить нижнюю сторону и перевернуть блинчик.

Приготовление начинки:

Сахар нагреть до образования золотистой карамели, добавить нарезанные кубиками бананы, сливочное масло, изюм, коньяк. Соединить с обжаренными грецкими орехами, добавить корицу. Готовую начинку выложить на 1 четверть блина и свернуть трубочкой или конвертиком.

7. Блинный торт

Ингредиенты:

слабосоленая семга — 300 г;

сливочный сыр — 300 г;

оливки — 1 банка.

Способ приготовления

Рыбу нарезаем на тонкие полоски — не более 5 мм. Собираем блинный торт по такой схеме: блинчик, тонкий шар сыра, кусочек семги, блинчик. Верхний слой оставляем сухим. Перед нарезанием даем торту немного постоять в холодильнике. Прокалываем весь торт зубочистками или шпажками через каждые 3–4 см. Нарезаем на небольшие квадратные канапе.

8. Блины с паштетом

Ингредиенты:

3 яйца;

350 мл молока;

100 г муки;

1 ст. л. крахмала;

2 ст. л. сахара;

0,5 ч. л. соли;

50 г сливочного масла.

Способ приготовления

Берем просеянную муку, крахмал, соль, сахар и перемешиваем, Добавляем яйца и немного молока, взбиваем блендером до однородной массы. В сотейнике разогреть полстакана молока и добавить туда масло, чтоб оно растопилось, после чего смешиваем с оставшимся молоком. В яичную массу вводим молоко с маслом, взбивая блендером. Жарить на разогретой сковородке, на среднем огне, с одной стороны.

Для печеночного паштета понадобится: одна большая морковка и одна луковица, 300 г куриной печени, 3 ст. л. сметаны, 70 г сливочного масла 1 ст. л. коньяка, соль, перец, мускатный орех. Морковь и лук нарезать соломкой и обжарить на сливочном масле 3 минуты, добавить нарезанную ломтиками печень и обжаривать на большом огне еще 5 минут. Затем добавить сметану, соль, перец, щепотку мускатного ореха и коньяк. Перемешать и тушить под крышкой еще 20 минут на медленном огне. Когда печень немного остынет, добавляем сливочное масло и взбиваем блендером в паштет. Намазываем половину блина паштетом и сворачиваем трубочкой, режем на порционные кусочки. Подавать со сметаной.

9. Арабские блинчики Катаеф с халвой от Розы Аль-Намри

Ингредиенты для теста:

пшеничная мука – 10 ст. л.

кукурузная мука – 2. ст. л.

молоко – 400 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

соль – 0,5 ч. л.

сахар – 0,5 ч. л.

ванильный сахар – 10 г.

Ингредиенты для начинки:

халва – 100 г;

орехи – 50 г;

яблоко – 2 шт.;

сливочное масло – 3 ст. л.;

корица – 2 ч. л.;

сахар – 1 ст. л.

Приготовление теста:

Муку просеять. К молоку добавить кукурузную муку, сахар, ванильный сахар и разрыхлитель. Понемногу вводить пшеничную муку, постоянно размешивая массу. Следить, чтобы не было комочков. Разогреть сковороду, ничем не смазывая. Для каждого блинчика использовать две столовые ложки теста.

Приготовление начинки:

Разогреть сливочное масло, добавить нарезанные кубиком яблоки и томить 10 минут. Смешать сахар с корицей. Халву и орехи измельчить до однородной массы. На середину блинчика с непрожаренной стороны положить яблоки, посыпать сахаром с корицей и завернуть конвертиком и отправить в духовку при 180 °C на пять минут. Второй блинчик согнуть пополам, крепко прижать с одного края. Заполнить блинчик начинкой из халвы.

Приготовление блинов:

После жарки на середину блинчика выложить начинку из яблок, завернуть конвертом. Второй блинчик сверните пополам, крепко стиснув с одной стороны. Заполните блинчик начинкой из халвы. Оба вида отправить в духовку, разогретую до 180 градусов. Печь до того момента пока поверхность блинчиков густо покроется дырочками и перестанет быть влажной – примерно 5 минут. Готовые блинчики выложить так, чтобы они не слиплись.

10. Блинчики из кабачков

Ингредиенты:

кабачки среднего размера – 3 шт.;

яйцо – 1 шт.;

мука — 3-4 ст. л.;

смеси итальянских трав — 1/3 ч. л.;

соль;

растительное масло для жарки.

Способ приготовления:

Очищаем кабачки и натираем их на крупной терке. Если кабачки совсем молодые, можно натирать их вместе с семечками. В натертые кабачки добавляем пол чайной ложечки соли и оставляем на 20 минут, чтоб они пустили сок. Сцеживаем кабачковый сок, добавляем травы и просеянную муку. Добавляем к кабачкам яйцо и хорошенько перемешиваем. Тесто готово к жарке.

Для пикантного вкуса можно подавать блинчики со сметанным соусом. Для этого смешайте сметану с выдавленным чесноком, добавьте мелко нарезанный свежий укроп и посолите.

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