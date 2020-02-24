Мечтаете встретить любовь, укрепить здоровье или привлечь в дом богатство? Масленица – самое удачное время для этого. Экстрасенс Алена Курилова расскажет, как сделать это с помощью обрядов.

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С давних времен в Украине любили гадать на Масленицу. В это время можно как предсказывать будущее, так и привлекать к себе разные блага.

Правильно выполненные магические ритуалы на Масленицу действуют в любом случае. Но если человек сам не делает никаких усилий, то полученные после обряда блага он может очень быстро растерять. Нужно самому делать что-то для своей мечты, а обряды и заговоры – это мощное вспомогательное средство, часть того, что мы называем удачей.

Ритуал на Масленицу на любовь

Не только найти любовь, но и жениться, а девушке выйти замуж может помочь очень простой обряд. Нужно в неделю Масленицы накормить сметаной кота. Если девушка хочет замуж – нужно накормить кота, а мужчине наоборот – задобрить кошку. В идеале, конечно, накормить кошку вашей возлюбленной. Но если такой пока нет, или если у него или неё нет кота – вы можете накормить сметаной любую кошку, даже бездомную. Тогда в вашу жизнь войдёт человек, ласковый, как кот, с которым можно создать крепкие отношения.

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Кот – это символ домового, домовитости. Ведь где бы он ни был, кот всегда возвращается домой. Кошка символизирует хозяйку в доме, поэтому, задобрив её, мы привлекаем настоящую хозяйку или хозяина, если это кот, в свой дом.

Ритуал на Масленицу на деньги

Для того чтобы привлечь деньги, для начала нужно избавиться от того, что их отталкивает. Если у вас дома хранятся пустые кошельки, пустые копилки или любые другие ёмкости, в которых раньше вы хранили деньги – от них нужно избавиться. Лучше сжечь как раз на празднике, в том же костре, что и чучело. Пустой кошелёк привлекает в дом пустоту. Если этот кошелёк дорогой вам как память, положите в него хотя бы одну гривну, чтобы он не был пуст.

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Также в тот кошелёк, который вы носите с собой ежедневно, положите самую мелкую неразменную монету, которая есть. Возьмите однокопеечную монету и красную нить. Обмотайте для начала крестом, а потом полностью. Положите в кошелёк и всегда носите с собой.

Деньги не идут к тому, кто их не ценит. Если вы будете выбрасывать монеты, а купюры складывать абы как, вы вряд ли когда-то по-настоящему разбогатеете.

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Ритуал на Масленицу на здоровье

Для обрядов, которые помогают привлечь здоровье, мы используем воду. В это время после Крещения вода имеет особенную силу. Поэтому на Масленицу мы идём к реке или другому водоёму, ищем прорубь и зачёрпываем воду.

Дома эту воду нужно закипятить, а когда она остынет – с помощью еловой ветки окропить ею все больные места или себя полностью. При этом нужно приговаривать: «Как вода в реку не возвращается, так и болезни со мной прощаются». Этот обряд можно использовать и для близких, окропив водой своих детей и родных. Если время Масленицы пришлось далеко от праздника Крещения (дольше, чем 2 недели, что бывает редко), для этого обряда можно набрать последнего снега, растопить, и окропить себя этой водой. При этом нужно приговаривать: «Как вчерашний снег не возвращается, так и болезни со мной прощаются».

Вопрос от Нади: Но почему же в этих обрядах мы никак не задействуем блины? Это же символ Масленицы!

Блины – это традиционно поминальная еда. Их раньше всегда готовили на поминки, и вся неделя Масленицы – это, по сути, веселые поминки зимы и уходящего года. Ведь раньше Новый год праздновали в день весеннего равноденствия 22 марта. Поэтому использовать блины для обрядов на привлечение чего-то в свою жизнь – это неприемлемо. А для обрядов избавления они прекрасно подходят.

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Video: Ритуалы на Масленицу: на любовь, деньги и здоровье Ритуалы на Масленицу для привлечения богатства, любви и здоровья - это магические ритуалы на Масленицу, которые научила проводить экстрасенс Алена Курилова