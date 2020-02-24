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Свекольные блины на ряженке от Снежаны Егоровой
24.02.2020
Наступил традиционный праздник Масленица. На протяжении всей недели вы можете экспериментировать и лакомиться вкуснейшими блинами с любыми начинками! Этим занялась и Снежана Егорова. Она поделилась рецептом необычных красных блинов с мясной начинкой, которые давно привычны для наших соседей – белорусов.
Ингредиенты для блинов:
- Мука пшеничная – 2 ст.
- Сахар – 2 ст. л.
- Ряженка – 50 мл
- Соль – 1 ч. л.
- Молоко – 1,5 ст.
- Яйцо куриное – 1 шт.
- Свекла очищенная – 200 г
- Масло подсолнечное – 50 мл
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Для начинки:
- Гречневая каша – 0,5 ст.
- Утиные грудки – 450 г
- Луковица – 1 шт.
- Густые жирные сливки – 3 ст. л.
- Лимонный сок – 1 ст. л.
- Зелень (уроп, петрушка) – 1 пучок
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Приготовление блинов:
- Свеклу отварить или испечь до готовности. Порезать кусочками. Добавить свеклу в молоко.
- Измельчить с помощью блендера. Добавить яйцо и ряженку, соль, сахар, муку. Перемешать. Оставить блинную массу на 20 минут.
- Выпекать на среднем огне с обеих сторон на сковороде, смазанной растительным маслом.
Приготовление начинки:
- Гречневую кашу отварить. Снять кожу с утиных грудок. Мясо отварить и мелко порубить.
- Утиную шкурку мелко нарезать и обжарить на сливочном масле до образования сухих шкварок. На вытопившемся жире обжарить мелко нарубленную луковицу.
- Смешать все ингредиенты, добавить жирные сливки, лимонный сок, соль и мелко рубленную зелень. Еще раз тщательно перемешать начинку и завернуть в блины.
Video: Свекольные блины на ряженке от Снежаны ЕгоровойНаступил традиционный праздник Масленица 2020. Хотите удивить семью необычными блинами? Приготовьте блины на ряженке с гречкой!
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