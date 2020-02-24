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Цветные блинчики: рецепт от Лизы Глинской

24.02.2020

Устройте праздничный банкет к празднику Масленица 2020! К примеру, в честь одного из дней – «лакомки». Традиционно именно в среду теща приглашала зятя в гости, чтобы показать свое расположение к нему. Если в вашей семье планируется подобное мероприятие, приготовьте цветные блины от Лизы Глинской. Рецепт цветных блинов уже в материале.

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Ингредиенты для теста:

  • Молоко – 250 мл
  • Яйца – 2 шт.
  • Мука – 1,5 ст.
  • Сахар – 2 ст. л.
  • Масло растительное – 2 ст. л.
  • Соль – 0,5 ч. л.
  • Какао – 1 ст. л.

Ингредиенты для начинки:

  • Корица – 1/4 ч. л.
  • Банан – 2 шт.
  • Изюм – 100 г
  • Грецкие орехи – 100 г
  • Сливочное масло – 30 г
  • Ром или коньяк – 1/3 ст.
  • Сахар – 2 ст. л.

Приготовление теста:

  1. Смешать молоко, сахар, яйца, соль и добавить муку. Взбить до получения густой однородной массы.
  2. Добавить растительное масло и еще раз взбить.
  3. Часть готового теста отлить в отдельную тарелку, добавить какао, равномерно перемешать.
  4. Светлое тесто налить на сковородку, сверху чайной ложкой нарисовать круги из теста с какао.
  5. Подрумянить нижнюю сторону и перевернуть блинчик.

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Приготовление начинки

  1. Сахар нагреть до образования золотистой карамели, добавить нарезанные кубиками бананы, сливочное масло, изюм, коньяк.
  2. Соединить с обжаренными грецкими орехами, добавить корицу.
  3. Готовую начинку выложить на 1 четверть блина и свернуть трубочкой или конвертиком.

Video: Цветные блинчики: рецепт от Лизы Глинской

Лиза Глинская показала рецепт цветных блинов, который пригодится не только на Масленицу 2020, а и в любой день. Как приготовить цветные блины, читайте в рецепте

 

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