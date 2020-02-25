Облепиха прекрасно поддерживает иммунитет и насыщает организм витаминами. Лучше всего употреблять ее в сыром виде или напитках. Но мало кто любит такое лакомство из-за специфического привкуса ягод. Что приготовить из облепихи и как избавиться от специфических привкуса и аромата, знает Олег Ковальчук! Все подробности в нашем материале.

Чтобы смягчить специфические свойства облепихи, следует заморозить ее с пряными специями: корицей, имбирем и мятой. На 500 граммов облепихи будет достаточно по столовой ложке специй. Мяту лучше использовать свежую. Для замораживания необходимо выбирать только целые ягоды. Осторожно вымойте их, затем высушите, выложив на полотенце или бумагу.

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Рецепт коктейля из облепихи для восстановления сил

Для имбирного сиропа:

Очищенный корень имбиря, нарезанный ломтиками – 50 г

Сахар – 1 ст. л.

Вода – 75 мл

Для коктейля:

Облепиха – 3 ст. л.

Имбирный сироп – 2 ст. л.

Апельсиновый сок – 150 мл

Лимонный сок – 1 ст. л.

Мед – 2 ст. л.

Розмарин – веточка

Мята – веточка

Вода очищенная – 150 мл

Приготовление:

Сварите имбирный сироп с розмарином. Сахар разбавьте водой и поставьте на огонь. Помешивая, доведите до кипения, добавьте розмарин. Очищенный и нарезанный тонкими ломтиками имбирь добавьте в кипяток и убавьте огонь. Оставьте сироп томиться 20 минут, затем процедите. Разомните слегка облепиху, залейте соком апельсина и лимона, добавьте мед и промаринуйте в течение 5 минут. Смешайте ингредиенты с мятой и сиропом. Оставьте настояться на 10 минут.

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Рецепт облепихового чая от простуды

Ингредиенты:

Облепиха – 3 ст. л.

Смородина черная (замороженная) – 1 ст. л.

Апельсиновый сок – 100 мл

Бадьян – 4 шт.

Гвоздика – 6 шт.

Кардамон – 1 ст. л.

Сахар – 1 ст. л.

Чай зеленый – 1 ч. л.

Вода горячая – 0,5 л

Цедра апельсина

Приготовление:

Вскипятите отвар из гвоздики, бадьяна, кардамона и сахара. Обдайте паром облепиху с цедрой апельсина. Залейте отваром зеленый чай и оставьте остыть на 7 минут. Смородину подавите, чтобы пустила сок. Выдавите сок апельсина. Залейте все это зеленым чаем и оставьте настояться на 10 минут.

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Video: Что приготовить из облепихи: секреты Олега Ковальчука Специфический привкус облепихи не дает возможности наслаждаться полностью ее вкусом и ароматом. Что приготовить из облепихи знает Олег Ковальчук! Рецепты в нашем материале