Если ищете идеи подарков на 8 марта – вы по адресу. Но не забывайте, что одним из важнейших пунктов дарения является уместность подарка. Потому желательно всё же разузнать, чего не хватает для полного счастья женщине, которую вы хотите одарить. А чтобы вам было проще расспрашивать, пройдёмся по основным пунктам того, что принято считать традиционным подарком, а потом перейдем к оригинальным.

Духи. Аромат – вещь индивидуальная. Процент попадания наугад во вкусы малознакомой дамы довольно мал. Более того, считается, что духи – это личная история, потому мужчине уместно делать такой подарок на 8 марта жене или матери – словом, очень близкому человеку. Разумеется, подруга подруге тоже может сделать такой презент.

Идеальный вариант: для менее близкого человека – подарочный сертификат в парфюмерный магазин; для девушки, жены, мамы – совместный поход в него. Только учтите, что хорошая парфюмерия – удовольствие недешёвое.

Кухонная утварь. Конечно, вы можете встретить и карикатуры, и серьёзные советы, что всевозможные сковородки в качестве идеи подарков на 8 марта совсем не подходят. Не всё так однозначно! Хорошая кастрюля или сковородка лишней не будет. При условии, что такой прекрасной и особенной, например, вока или гриля, на кухне не хватает. Ещё есть чудесный вариант секционной сковороды, на которой можно сразу готовить весь завтрак так, чтобы не смешивался.

Но если женщина уже видеть не может эту кухню, и есть вероятность того, что она воспримет подарок как дополнительные уговоры приготовить что-то ещё, от дарения кухонной утвари следует воздержаться.

Впечатления. Зачастую так называемые впечатления на выбор преподносят, когда не знают точно, какой подарок подарить на 8 марта или какой-либо другой праздник. Обычно это касается коллег. В таком случае стоит выбрать набор, где впечатления индивидуальны, ведь мы чаще всего не можем точно знать, есть ли у сотрудницы пара или компания, чтобы разделить предложенное развлечение.

А вот если вы придумали делать такой подарок на 8 марта жене или девушке, тут получается неплохой элемент игры. Вы почти стопроцентно догадываетесь, чего хочется ей, знаете, чего хочется вам, и если эти желания совпадают, вы можете вместе провести незабываемый день, что добавит красок в вашу совместную жизнь. А выбор? А выбор всегда должен быть. Вдруг вам не удастся совпасть в графике, чтобы, к примеру, вместе покататься на лошадях (а стоило бы), но зато пару часов на спа-массаж для пары вы бы оба смогли выделить.

И, конечно, хорошим подарком являются билеты в театр или на концерт. Часто мы отказываем себе в удовольствии прикоснуться к прекрасному, а если уже есть билеты, да ещё красиво упакованные, – вот и повод нарядиться и устроить себе праздник не только 8 марта, а и собственно в день события.

И как же без нашей постоянной, обещанной рубрики: какой подарок сделать на 8 марта своими руками. Благо, в передаче «Все буде добре» рукоделия хватает, поэтому оригинальные подарки на 8 марта вашим дорогим женщинам обеспечены, если вы воспользуйтесь нашими видеоуроками.

Напомним, какой замечательный кулон делал Виталий Борисюк своей супруге Ольге Сумской:

Video: Оригинальные подарки на 8 марта: девушке, жене, любимой, маме Идеи подарков на 8 марта любимой девушке, жене, маме или коллеге вы найдете в нашем материале

Сама же Ольга Сумская готовила подарок дочери – колье из фетра:

Video: Оригинальные подарки на 8 марта: девушке, жене, любимой, маме Идеи подарков на 8 марта любимой девушке, жене, маме или коллеге вы найдете в нашем материале

А Ольга Волкова учила Тимура Мазура, Алексея Шевченко и Никиту Иванова делать удивительные браслеты из лент в подарок их жёнам:

Video: Оригинальные подарки на 8 марта: девушке, жене, любимой, маме Идеи подарков на 8 марта любимой девушке, жене, маме или коллеге вы найдете в нашем материале

А юный Вова Мотричук подготовил оригинальные подарки на 8 марта и маме, и сестре – валяные броши-трансформеры:

Video: Оригинальные подарки на 8 марта: девушке, жене, любимой, маме Идеи подарков на 8 марта любимой девушке, жене, маме или коллеге вы найдете в нашем материале

Надеемся, наши идеи подарков на 8 марта вам понравились. С праздником, и Все буде добре!