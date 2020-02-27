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Как сделать модную стрижку самостоятельно всего за 5 минут

27.02.2020

Мечтаете о новой модной стрижке, однако жалеете денег на парикмахера? Мы поможем вам сэкономить средства и обновить свой образ. Многие не знают, как себя подстричь, а ведь это очень просто. В материале рассказываем о том, как подстричься самой и сделать популярный каскад, как у актрисы Дженнифер Энистон.

Стрижка, как у актрисы Дженнифер Энистон, уже давно стала классикой. Каскад несколько лет подряд не выходит из моды. Такой способ стрижки добавляет объема и корректирует черты лица.  

Чтобы сделать такую ​​прическу в домашних условиях, нужно следовать следующим рекомендациям:

  1. Разделить волосы на четыре части и связать их в четыре тугих хвоста на макушке головы.  
  2. Берем ножницы и с каждого хвоста состригаем волосы, ориентируясь на короткую длину.  
  3. Берем филировочные ножницы и проходимся ими по кончикам волос.  
  4. После этого распускаем хвостики. Вуаля — каскад готов!

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Чтобы сохранять волосы в хорошем состоянии, пользуйтесь бальзамом при каждом мытье головы и два раза в неделю используйте маску для вашего типа волос. Полезно также наносить ежедневно на них спрей, который убережет от негативного воздействия ультрафиолета.

Video: Как сделать модную стрижку самостоятельно всего за 5 минут

Многие не знают, как себя подстричь, а ведь это очень просто. В материале рассказываем о том, как подстричься самой и сделать популярный каскад, как у актрисы Дженнифер Энистон

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