Как быстро убрать в квартире, не тратя при этом лишних сил и времени? Ответ на этот вопрос интересует многих домохозяек. Особенно уборка в квартире волнует молодых мам, у которых катастрофически не хватает времени на многие дела. Читайте секреты, как быстро убрать квартиру, в нашем материале по советам экспертов «Все буде добре».

Позитивный настрой

Как ни крути, а именно эмоциональный настрой определяет скорость выполнения дел и их качество. Чем лучше, бодрее ваше настроение, тем энергичнее и быстрее вы будете выполнять работу. Сделайте правильную психологическую установку: «Сейчас я сделаю уборку, и в моем доме будет чисто! Я делаю это для улучшения своей жизни!». Как только вы осознаете важность этой работы, то не будете считать ее ненужной и занудной. К тому же, веселая энергичная музыка хорошо подымет настроение! Еще один важный совет: установите для себя ограничения во времени для уборки. Это поможет не отвлекаться на другие дела и сделать ее быстрее.

Делаем несколько дел сразу

Если хотите справиться быстрее, попробуйте делать несколько дел сразу. Например, замочите в раковине посуду и залейте очищающее средство в унитаз. А потом протрите пыль в комнатах. Когда вернетесь, посуда отмоется намного быстрее. Как и унитаз. Также можете открыть в ванной кран с горячей водой и оставить на несколько минут. Пар поможет быстрее очистить поверхности от грязи.

Помощники в уборке:

Механическая швабра. С ее помощью можно быстро и без особых усилий вымыть полы. К тому же, не нужно будет выполаскивать половую тряпку, ведь для многих это гадкое занятие.

Салфетки: для вытирания пыли и другие для влажной уборки. Первые быстро соберут пыль даже с полированных поверхностей, а вторые не оставляют разводов.

Спрей-антистатик. Эта чудо-вещь поможет замедлить процесс скапливания пыли на бытовой электронике. Подобные средства есть для полированной мебели.

Бытовая химия для мытья посуды, стекол, сантехники и прочего. Качественно и экономно по времени очищает поверхности без особых усилий с вашей стороны.

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Завершающие этапы

Замечено, что много времени уходит на раскладывание разбросанных вещей. Рассортируйте их в корзины или большие пакеты. При следующей уборке этот процесс пойдет быстрее.

Также нужно обязательно пропылесосить ковры и полы в доме. Пылесос помогает собрать невидимую пыль и мелкий мусор. Если пропустите этот этап, чистота надолго не задержится.

Не забывайте о стеклянных и зеркальных поверхностях. Если на них накопилось много грязи и разводов, стоит обязательно убрать для полноты ощущения чистоты.

Устанавливаем режим

Что лучше: убирать чаще по чуть-чуть или все сразу? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Каждый выбирает по своему настроению и личному комфорту. Но если вы мама маленького ребенка, то ежедневная уборка детской становится обязательным правилом. Просите о помощи своих родных и приучайте ребенка к порядку. Это намного облегчит вашу работу.

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Несколько слов напоследок

Уберечь мебель от шерсти домашних питомцев помогут чехлы на мебель или декорированные салфетки, а под мисочку подкладывайте бумажные салфетки, чтоб было проще убирать.

Не ленитесь заправлять постель! Обзаведитесь красивым покрывалом. Оно точно добавит опрятности внешнему виду вашего жилья.

Вечером всегда оставляйте кухню чистой.

Не забывайте после душа протирать дверцы душевой кабины. Это поможет избежать матового налета.

Чистить ковры рекомендуется мягкой щеткой, смоченной в таком растворе: на 1 л воды 2 ст. л. спирта. После чистки ковер нужно вытереть тряпкой насухо.

Зеркала отлично очищаются ватным тампоном, смоченным в очищенном спирте, а затем их стоит протереть мягкой бумагой.

Легкой вам уборки!

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