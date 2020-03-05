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Как быстро убрать квартиру перед праздниками
Как быстро убрать в квартире, не тратя при этом лишних сил и времени? Ответ на этот вопрос интересует многих домохозяек. Особенно уборка в квартире волнует молодых мам, у которых катастрофически не хватает времени на многие дела. Читайте секреты, как быстро убрать квартиру, в нашем материале по советам экспертов «Все буде добре».
Позитивный настрой
Как ни крути, а именно эмоциональный настрой определяет скорость выполнения дел и их качество. Чем лучше, бодрее ваше настроение, тем энергичнее и быстрее вы будете выполнять работу. Сделайте правильную психологическую установку: «Сейчас я сделаю уборку, и в моем доме будет чисто! Я делаю это для улучшения своей жизни!». Как только вы осознаете важность этой работы, то не будете считать ее ненужной и занудной. К тому же, веселая энергичная музыка хорошо подымет настроение! Еще один важный совет: установите для себя ограничения во времени для уборки. Это поможет не отвлекаться на другие дела и сделать ее быстрее.
Делаем несколько дел сразу
Если хотите справиться быстрее, попробуйте делать несколько дел сразу. Например, замочите в раковине посуду и залейте очищающее средство в унитаз. А потом протрите пыль в комнатах. Когда вернетесь, посуда отмоется намного быстрее. Как и унитаз. Также можете открыть в ванной кран с горячей водой и оставить на несколько минут. Пар поможет быстрее очистить поверхности от грязи.
Помощники в уборке:
- Механическая швабра. С ее помощью можно быстро и без особых усилий вымыть полы. К тому же, не нужно будет выполаскивать половую тряпку, ведь для многих это гадкое занятие.
- Салфетки: для вытирания пыли и другие для влажной уборки. Первые быстро соберут пыль даже с полированных поверхностей, а вторые не оставляют разводов.
- Спрей-антистатик. Эта чудо-вещь поможет замедлить процесс скапливания пыли на бытовой электронике. Подобные средства есть для полированной мебели.
- Бытовая химия для мытья посуды, стекол, сантехники и прочего. Качественно и экономно по времени очищает поверхности без особых усилий с вашей стороны.
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Завершающие этапы
Замечено, что много времени уходит на раскладывание разбросанных вещей. Рассортируйте их в корзины или большие пакеты. При следующей уборке этот процесс пойдет быстрее.
Также нужно обязательно пропылесосить ковры и полы в доме. Пылесос помогает собрать невидимую пыль и мелкий мусор. Если пропустите этот этап, чистота надолго не задержится.
Не забывайте о стеклянных и зеркальных поверхностях. Если на них накопилось много грязи и разводов, стоит обязательно убрать для полноты ощущения чистоты.
Устанавливаем режим
Что лучше: убирать чаще по чуть-чуть или все сразу? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Каждый выбирает по своему настроению и личному комфорту. Но если вы мама маленького ребенка, то ежедневная уборка детской становится обязательным правилом. Просите о помощи своих родных и приучайте ребенка к порядку. Это намного облегчит вашу работу.
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Несколько слов напоследок
- Уберечь мебель от шерсти домашних питомцев помогут чехлы на мебель или декорированные салфетки, а под мисочку подкладывайте бумажные салфетки, чтоб было проще убирать.
- Не ленитесь заправлять постель! Обзаведитесь красивым покрывалом. Оно точно добавит опрятности внешнему виду вашего жилья.
- Вечером всегда оставляйте кухню чистой.
- Не забывайте после душа протирать дверцы душевой кабины. Это поможет избежать матового налета.
- Чистить ковры рекомендуется мягкой щеткой, смоченной в таком растворе: на 1 л воды 2 ст. л. спирта. После чистки ковер нужно вытереть тряпкой насухо.
- Зеркала отлично очищаются ватным тампоном, смоченным в очищенном спирте, а затем их стоит протереть мягкой бумагой.
Легкой вам уборки!
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