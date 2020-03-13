Ваши блины рвутся, а тесто получается толстым и с комочками? Марина Шевченко знает, как решить проблему! Сегодня кулинар поделится секретами приготовления тонких и аккуратных блинов, которые, несомненно, порадуют и внешним видом, и вкусовыми качествами. Узнайте идеальный рецепт блинов в нашем материале.

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Ингредиенты:

Мука — 4 ст. л.

Яйца — 2 шт.

Кукурузный крахмал — 2 ст. л.

Масло растительное — 1 ст. л.

Кефир — 400 г.

Соль — 1/3 ч. л

Сахар — 2 ст. л.

Щепотка соды

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Приготовление:

Желток отделить от белка, белок переложить в пиалу. К желтку добавить соль, соду, сахар. Перемешать. Добавить 100 г кефира. Муку и кукурузный крахмал просеять к желткам. Все взбить. Добавить остаток кефира. Добавить растительное масло, перемешать тесто. Белок взбить в пышную пену, добавить к тесту, перемешать. Прежде чем начать жарить блины, нужно хорошо прогреть сковородку. Оставить тесто настаиваться 10–15 мин. Обжарить на одной стороне от 1,5 до 2 минут, перевернуть лопаткой и запекать другую сторону еще в течение минуты. Выложить на тарелку.

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Несколько советов:

Чтобы блины получились тонкими, нежными и тающими во рту, добавьте в тесто кефир вместо молока. Чтобы блины не рвались, половину порции муки замените на кукурузный крахмал. Во время жарки крахмал свяжет тесто, благодаря чему блинчики получатся эластичными и прочными. Белки взбейте до пены и добавляйте в состав в последнюю очередь. Белок скрепляет тесто и делает блинчики ажурными.

Video: Как приготовить тонкие блины: рецепт Марины Шевченко Как приготовить тонкие блины, которые не будут рваться? Марина Шевченко поделилась рецептом, как приготовить тонкие блины

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