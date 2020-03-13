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Как приготовить тонкие блины: рецепт Марины Шевченко
Ваши блины рвутся, а тесто получается толстым и с комочками? Марина Шевченко знает, как решить проблему! Сегодня кулинар поделится секретами приготовления тонких и аккуратных блинов, которые, несомненно, порадуют и внешним видом, и вкусовыми качествами. Узнайте идеальный рецепт блинов в нашем материале.
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Ингредиенты:
- Мука — 4 ст. л.
- Яйца — 2 шт.
- Кукурузный крахмал — 2 ст. л.
- Масло растительное — 1 ст. л.
- Кефир — 400 г.
- Соль — 1/3 ч. л
- Сахар — 2 ст. л.
- Щепотка соды
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Приготовление:
- Желток отделить от белка, белок переложить в пиалу.
- К желтку добавить соль, соду, сахар. Перемешать.
- Добавить 100 г кефира.
- Муку и кукурузный крахмал просеять к желткам. Все взбить.
- Добавить остаток кефира.
- Добавить растительное масло, перемешать тесто.
- Белок взбить в пышную пену, добавить к тесту, перемешать.
- Прежде чем начать жарить блины, нужно хорошо прогреть сковородку.
- Оставить тесто настаиваться 10–15 мин.
- Обжарить на одной стороне от 1,5 до 2 минут, перевернуть лопаткой и запекать другую сторону еще в течение минуты.
- Выложить на тарелку.
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Несколько советов:
- Чтобы блины получились тонкими, нежными и тающими во рту, добавьте в тесто кефир вместо молока.
- Чтобы блины не рвались, половину порции муки замените на кукурузный крахмал. Во время жарки крахмал свяжет тесто, благодаря чему блинчики получатся эластичными и прочными.
- Белки взбейте до пены и добавляйте в состав в последнюю очередь. Белок скрепляет тесто и делает блинчики ажурными.
Video: Как приготовить тонкие блины: рецепт Марины ШевченкоКак приготовить тонкие блины, которые не будут рваться? Марина Шевченко поделилась рецептом, как приготовить тонкие блины
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