Парафинотерапия для лица хорошо работает в комплексе с хиромассажем, который стоит выполнять перед нанесением маски. Обе процедуры помогают за 10 сеансов полностью избавиться от мимических и возрастных морщин, а также подтянуть овал лица. Для домашней процедуры вы потратите всего лишь 80 грн, чтобы сделать лифтинг-маску. Как сделать парафинотерапию в домашних условиях, расскажет косметолог Ольга Метельская.

Ингредиенты и приготовление маски:

Для маски для лица используется косметический либо медицинский парафин . Продаётся в аптеках, цена примерно 70 грн за 100 г, но нам нужно вполовину меньше. Мы берем 50 г парафина, кладем его в сухую посуду и растапливаем на водяной бане до температуры 40-42 градуса. Парафин способен сохранять длительное время тепло, а при застывании удерживать форму, что отлично подходит для лифтинга.

. Продаётся в аптеках, цена примерно 70 грн за 100 г, но нам нужно вполовину меньше. Мы берем 50 г парафина, кладем его в сухую посуду и растапливаем на водяной бане до температуры 40-42 градуса. Парафин способен сохранять длительное время тепло, а при застывании удерживать форму, что отлично подходит для лифтинга. Второй наш ингредиент – пчелиный воск . Он содержит витамин А, который помогает бороться с сухостью и увяданием кожи. Нужно использовать именно жёлтый воск, а не белый, так как именно в нём содержится больше всего витамина А. Добавляем 5 г воска в парафин.

. Он содержит витамин А, который помогает бороться с сухостью и увяданием кожи. Нужно использовать именно жёлтый воск, а не белый, так как именно в нём содержится больше всего витамина А. Добавляем 5 г воска в парафин. Добавляем в состав 5 г какао-масла . Насыщенные жирные кислоты, такие как олеиновая, стеариновая, лауриновая, пальмитиновая, линолевая и арахиновая кислота в составе масла восстанавливают кожу и омолаживают её.

. Насыщенные жирные кислоты, такие как олеиновая, стеариновая, лауриновая, пальмитиновая, линолевая и арахиновая кислота в составе масла восстанавливают кожу и омолаживают её. Последний компонент – оливковое масло. Содержащиеся в масле витамины A и D участвуют в обновлении эпидермиса, уменьшают количество ороговевших частиц кожи, а витамин Е нейтрализует воздействие свободных радикалов, из-за которых кожа быстрее увядает и появляются морщины.

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Температура маски не должна превышать 40–42 градусов, чтобы не допустить ожога кожи. Перед нанесением проверяем температуру смеси на тыльной стороне ладони.

Нанесение и применение:

Парафинотерапию для лица нужно делать исключительно после нанесения жирного питательного крема по типу вашей кожи. Крем поможет легче снять парафин с кожи. Берём кисточку с жёсткой щетиной и наносим ровным слоем от середины подбородка вверх восходящими движениями. Последнее, куда наносим, – лоб. Слой маски – 5–7 мм. Сверху покрываем ватой и накрываем полотенцем. Сидим так 15–20 минут.

Проводить парафинотерапию для лица можно 2–3 раза в неделю курсом в 10–15 процедур. Но есть и противопоказания. Не стоит наносить маску, если у вас есть угревая болезнь, раны на лице, герпес и температура тела выше 37 градусов.

Video: Как сделать парафинотерапию для лица в домашних условиях: советы Ольги Метельской Как сделать парафинотерапию для лица в домашних условиях? Советы косметолога Ольги Метельской

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