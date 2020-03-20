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Как восстановить ногти в домашних условиях
Можно ли восстановить ногти в домашних условиях? Будьте уверены, что да! Узнайте в нашем материале рецепт маски для восстановления ногтей после наращивания и длительного использования гель-лака. С ней ваши ногти вновь обретут здоровье и красоту!
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Ингредиенты:
- Желатин – 0,5 ст. л.
- Кислые ягоды (клюква/кизил/красная смородина) – 2 ст. л.
- Жирные сливки – 2 ст. л.
- Овсяная мука – 1 ст. л.
- Витамин Е – 1 капсула
- Пищевая пленка
- Матерчатые перчатки
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Желатин богат белком и аминокислотами, которые укрепляют ногтевую пластину и делают ее более эластичной. Ягодные кислоты отбеливают ногти и питают микроэлементами. Жирные сливки напитывают обезжиренные и обезвоженные ногти, делают их гладкими. Овсянка, благодаря своим волокнам, помогает выровнять пластину ногтя. Витамин Е питает кутикулу и ускоряет рост ногтя.
Приготовление:
- Развести желатин теплой водой.
- Ягоды размять в кашицу, добавить сливки и овсяную муку.
- Добавить желатин, все тщательно перемешать.
- Нанести смесь на ногти. Каждый ноготь обернуть пищевой пленкой и надеть матерчатые перчатки.
- Держать 20 мин.
- Смыть теплой водой, затем нанести витамин Е. Оставить до полного впитывания.
Процедуру делать через день перед сном в течение двух недель.
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