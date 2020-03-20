Можно ли восстановить ногти в домашних условиях? Будьте уверены, что да! Узнайте в нашем материале рецепт маски для восстановления ногтей после наращивания и длительного использования гель-лака. С ней ваши ногти вновь обретут здоровье и красоту!

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Ингредиенты:

Желатин – 0,5 ст. л.

Кислые ягоды (клюква/кизил/красная смородина) – 2 ст. л.

Жирные сливки – 2 ст. л.

Овсяная мука – 1 ст. л.

Витамин Е – 1 капсула

Пищевая пленка

Матерчатые перчатки

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Желатин богат белком и аминокислотами, которые укрепляют ногтевую пластину и делают ее более эластичной. Ягодные кислоты отбеливают ногти и питают микроэлементами. Жирные сливки напитывают обезжиренные и обезвоженные ногти, делают их гладкими. Овсянка, благодаря своим волокнам, помогает выровнять пластину ногтя. Витамин Е питает кутикулу и ускоряет рост ногтя.

Приготовление:

Развести желатин теплой водой. Ягоды размять в кашицу, добавить сливки и овсяную муку. Добавить желатин, все тщательно перемешать. Нанести смесь на ногти. Каждый ноготь обернуть пищевой пленкой и надеть матерчатые перчатки. Держать 20 мин. Смыть теплой водой, затем нанести витамин Е. Оставить до полного впитывания.

Процедуру делать через день перед сном в течение двух недель.

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Video: Как восстановить ногти в домашних условиях Читайте рецепт маски, которая поможет восстановить ногти после наращивания и длительного использования гель-лака, в нашем материале