Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImRvYnJlLnN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo=

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Антипростудный чесночный суп без неприятного запаха

21.03.2020

В сезон простуды мы как никогда нуждаемся в витаминах. Одним из самых «мощных» средств в борьбе с вирусом является чеснок. Однако многие отказывают себе в его употреблении из-за неприятного запаха. Но теперь эта проблема решена! Наш кулинарный эксперт Сергей Калинин рассказал, как приготовить витаминный суп из чеснока, после которого можно идти даже на свидание!

Больше по теме: Овощной крем-суп с имбирем: рецепт Татьяны Литвиновой

iStock-518470325

Ингредиенты:

  • Чеснок – 10 зубчиков
  • Растительное масло – 1 ст. л.
  • Сливочное масло – 1 ст. л.
  • Картофель (отваренный заранее) – 400 г
  • Корень имбиря – 2 см свежего или ½ ч. л. сухого
  • Лук – 2 шт.
  • Бульон (куриный или овощной) – 1 л
  • Сливки – 100 мл
  • Лимон – 1 шт.
  • Тимьян – 1 ч. л.
  • Красный перец, соль – по вкусу
  • Зелень – для подачи

Больше по теме: Финский суп из сёмги против простуды от Эктора Хименес-Браво

Приготовление:

  1. Чеснок запекать в духовке при температуре 180° С в течение 45 минут.
  2. Лук и специи обжарить на сливочном масле.
  3. Добавить печёный чеснок, держать на огне ещё пару минут.
  4. Влить бульон, накрыть крышкой и довести до кипения.
  5. Добавить заранее отваренный картофель. Перебить суп в блендере до состояния пюре.
  6. Затем посолить и добавить сливки. Снова довести суп до кипения.
  7. Снять с огня. Когда суп немного остынет – добавить лимонный сок.

Больше по теме: Грибная солянка: простой рецепт приготовления

Приятного аппетита!

Читайте больше интересных новостей в Viber Все буде добре

Video: Антипростудный чесночный суп без неприятного запаха

Наш кулинарный эксперт Сергей Калинин рассказал, как приготовить витаминный суп из чеснока, после которого можно идти даже на свидание!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
ТНМК покажут бэкстейдж эпического украинского концерта
ТНМК покажут бэкстейдж эпического украинского концерта
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить