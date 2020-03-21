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Антипростудный чесночный суп без неприятного запаха
В сезон простуды мы как никогда нуждаемся в витаминах. Одним из самых «мощных» средств в борьбе с вирусом является чеснок. Однако многие отказывают себе в его употреблении из-за неприятного запаха. Но теперь эта проблема решена! Наш кулинарный эксперт Сергей Калинин рассказал, как приготовить витаминный суп из чеснока, после которого можно идти даже на свидание!
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Ингредиенты:
- Чеснок – 10 зубчиков
- Растительное масло – 1 ст. л.
- Сливочное масло – 1 ст. л.
- Картофель (отваренный заранее) – 400 г
- Корень имбиря – 2 см свежего или ½ ч. л. сухого
- Лук – 2 шт.
- Бульон (куриный или овощной) – 1 л
- Сливки – 100 мл
- Лимон – 1 шт.
- Тимьян – 1 ч. л.
- Красный перец, соль – по вкусу
- Зелень – для подачи
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Приготовление:
- Чеснок запекать в духовке при температуре 180° С в течение 45 минут.
- Лук и специи обжарить на сливочном масле.
- Добавить печёный чеснок, держать на огне ещё пару минут.
- Влить бульон, накрыть крышкой и довести до кипения.
- Добавить заранее отваренный картофель. Перебить суп в блендере до состояния пюре.
- Затем посолить и добавить сливки. Снова довести суп до кипения.
- Снять с огня. Когда суп немного остынет – добавить лимонный сок.
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Приятного аппетита!
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