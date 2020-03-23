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Как снять гель-лак дома и что для этого нужно

23.03.2020

Сегодня многие модницы предпочитают украшать ногти гель-лаком. Он крепче, надежнее и дольше держится, нежели обычный лак. Но ничто не вечно, и гель-лак также имеет свойство изнашиваться через несколько недель. Мы научим вас, как правильно снимать гелевое покрытие с ногтевой пластины в домашних условиях.

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Профессионалы рекомендуют использовать такие средства:

  • жидкость для снятия маникюрного покрытия;
  • одноразовые обертки или ватные диски;
  • палочки из апельсинового дерева;
  • масло для кутикулы;
  • специальную пилочку для ногтей.

Если дома нет вышеперечисленных средств, то использовать также можно: алюминиевую фольгу,  ватные диски или вату, ацетон.

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Инструкция по удалению шеллака:

  1. Промойте руки теплой водой.
  2. Для удобства ватные диски рекомендуется разрезать на две части. Так же следует поступить и с фольгой.
  3. Смочите ватный диск средством для снятия лака и приложите к ногтевой пластине.
  4. Проследите, чтобы ацетон не попадал на кожу пальцев. Обмотайте вату алюминиевой фольгой.
  5. Повторите процедуру с каждым ногтем и оставьте их под фольгой на 15 минут.
  6. Для эффективности аккуратно массируйте ногти, обернутые фольгой. Подождав нужное время, снимите фольгу и вату.
  7. Если гель-лак снялся не полностью, следует закончить процесс с помощью апельсиновой палочки, которая убережет ноготь от повреждения.
  8. Окончательно удалить покрытие рекомендуется с помощью бафика.
  9. Придайте ногтям желаемую форму.
  10. После очищения ноготь и кутикулу обработайте маслом.

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Следуя пунктам инструкции, вы сможете легко удалить гель-лак с ногтей, а также сэкономить время и деньги!

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