Как сделать кокосовое масло в домашних условиях
Приготовить кокосовое масло в домашних условиях возможно – уверяет косметолог Ольга Метельская, – и оно выйдет в два раза дешевле магазинного. Для этого понадобятся два небольших кокоса и немного кипяченой воды.
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Польза кокосового масла
Основа кокосового масла – полинасыщенные жирные кислоты, жизненно необходимые человеку. Получить их можно только извне.
В масле кокоса содержатся:
- лауриновая кислота – ускоряет заживление трещин, порезов и исчезновение морщин, делает кожу упругой и здоровой;
- олеиновая кислота – удерживает влагу в коже, восстанавливает функции эпидермиса, препятствует отложению жиров;
- пальмитиновая кислота – отвечает за обновление клеток кожи;
- каприловая кислота – насыщает кожу кислородом, продлевает молодость клеток;
- стеариновая кислота – восстановление защитных свойств кожи;
- витамины С, А, E, K – «защитники» кожи.
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Как правильно выбирать кокосы
Для добычи масла нужны свежие кокосы, не старые! Плод нужен цельный, без трещин и повреждений. Глазки кокоса должны быть плотными, не мягкими. Цвет глазков – не намного темнее цвета кокоса, оптимально в цвет самой костянки.
Интенсивно потрясите кокос, послушайте, как плещется внутри сок. Если плещется звонко – это еще один признак того, что кокос свежий.
Понюхайте кокос, у него не должно быть запаха пряности, прелости или аромата мыла.
Вы должны ощущать вес кокоса, плод не должен быть легким.
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Как сделать кокосовое масло в домашних условиях
1. Слейте кокосовый сок, проткнув глазки. Из двух кокосов получится около 150 граммов кокосового масла, чаще – больше.
2. Расколите кокос. Очистите мякоть кокоса от кожуры при помощи ножа.
3. Натрите мякоть на мелкой терке.
4. Добавьте в крошку кокосовое молоко, нагретое на водяной бане до 40 °C.
5. Взбейте смесь тертого кокоса и молочка блендером до консистенции жирной сметаны. Если потребуется, добавьте до 100 мл теплой кипяченой воды – тоже 40 °C. Оставьте настаиваться 5 часов при комнатной температуре.
6. Отожмите из полученной массы масло при помощи марли или полотна для вышивания.
Секрет: Полученную кокосовую стружку смешайте с несколькими ложками оливкового масла и парой капель эфирного масла апельсина – выйдет скраб для тела.
7. Жидкость поставьте в холодильник на ночь, чтобы произошло отслоение масла.
8. Бамбуковой палочкой для суши проделайте в застывшем слое масла две дырочки и слейте оставшуюся под ним жидкость.
7. Косметический продукт готов к употреблению! Храните домашнее кокосовое масло в холодильнике не более 2–3 недель.
Как видите, рецепт кокосового масла в домашних условиях несложный, технология не требует особых приспособлений. Используйте ценный продукт для своей красоты, и все буде добре!
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