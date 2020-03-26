Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImRvYnJlLnN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo=

Творожная пасха по рецепту Татьяны Литвиновой

26.03.2020

Каждый год вы готовите по одному рецепту куличи и не знаете, чем удивить родных в этом году? Вам подскажет кулинар Татьяна Литвинова! Наш эксперт поделилась рецептом идеального творожного кулича – нежного, воздушного и очень полезного!

Творожная пасха без муки

Как приготовить творог дома

Ингредиенты для домашнего творога:

  • Свежее молоко – 3 л
  • Кислое молоко – 3 л

Приготовление:

  1. Свежее молоко вылить в кастрюлю и довести до кипения.
  2. Как только молоко начинает кипеть, по одной ложке добавлять простоквашу.
  3. Как только творог начинает отделяться от молока – снять с огня.
  4. Не перемешивая, вылить массу на марлю.
  5. Оставить стекать на 30-40 минут.

Если вы не хотите тратить время на приготовление домашнего творога, смотрите наш сюжет, как выбрать хороший творог на рынке.

Пасха «Королевский сырник»

Ингредиенты:

  • Творог – 900 г
  • Яйца – 6 шт.
  • Сахар – 200 г
  • Лимон – 1 шт.
  • Изюм – 100 г
  • Апельсиновая цедра – 100 г
  • Ванилин – 5 г
  • Крахмал – 100 г
  • Сахарная пудра – 250 г

Больше по теме: Творожная пасха: рецепт без выпечки

Приготовление творожного кулича:

  1. Творог перетереть через сито, сухофрукты обвалять в крахмале.
  2. Взбить желтки, соединить с творогом, добавить ванилин, цедру и сухофрукты.
  3. Отдельно взбить белки с сахаром.
  4. Поэтапно (движением снизу-вверх) соединить белки с творожной массой.
  5. Выпекать 40 минут при температуре 160° С.
  6. Белки взбить с сахарной пудрой.
  7. Готовую пасху украсить глазурью и ягодами.

Больше по темеКак отмечают Пасху в разных странах мира

Приятного аппетита!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Даша Трегубова отмечает день рождения
Даша Трегубова отмечает день рождения
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
ТНМК покажут бэкстейдж эпического украинского концерта
ТНМК покажут бэкстейдж эпического украинского концерта
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить