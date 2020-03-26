Творожная пасха по рецепту Татьяны Литвиновой

Каждый год вы готовите по одному рецепту куличи и не знаете, чем удивить родных в этом году? Вам подскажет кулинар Татьяна Литвинова! Наш эксперт поделилась рецептом идеального творожного кулича – нежного, воздушного и очень полезного!

Как приготовить творог дома

Ингредиенты для домашнего творога:

Свежее молоко – 3 л

Кислое молоко – 3 л

Приготовление:

Свежее молоко вылить в кастрюлю и довести до кипения. Как только молоко начинает кипеть, по одной ложке добавлять простоквашу. Как только творог начинает отделяться от молока – снять с огня. Не перемешивая, вылить массу на марлю. Оставить стекать на 30-40 минут.

Если вы не хотите тратить время на приготовление домашнего творога, смотрите наш сюжет, как выбрать хороший творог на рынке.

Пасха «Королевский сырник»

Ингредиенты:

Творог – 900 г

Яйца – 6 шт.

Сахар – 200 г

Лимон – 1 шт.

Изюм – 100 г

Апельсиновая цедра – 100 г

Ванилин – 5 г

Крахмал – 100 г

Сахарная пудра – 250 г

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Приготовление творожного кулича:

Творог перетереть через сито, сухофрукты обвалять в крахмале. Взбить желтки, соединить с творогом, добавить ванилин, цедру и сухофрукты. Отдельно взбить белки с сахаром. Поэтапно (движением снизу-вверх) соединить белки с творожной массой. Выпекать 40 минут при температуре 160° С. Белки взбить с сахарной пудрой. Готовую пасху украсить глазурью и ягодами.

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Приятного аппетита!

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