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Как вымыть бокалы до блеска

30.03.2020

Как вымыть бокалы без разводов? Людмила Шупенюк и Ольга Сумская знают, как решить эту проблему! В нашем материале вы найдете советы от экспертов, как вымыть стеклянные бокалы.

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Проблема № 1. Разводы на бокалах

Рецепт от Людмилы Шупенюк:

  1. Готовим щадящее средство с поташем: 1 л воды, 3 ст. л. бикарбоната аммония (двууглекислого аммония — NH4CO3), 1 ч. л. поташа.
  2. Опускаем посуду на 15 минут.
  3. Полощем в холодной подсоленной воде и протираем.

Рецепт от Ольги Сумской:

  1. Толчём 6 таблеток активированного угля на 1 л воды.
  2. Закладываем бокалы в воду с углем на 15 минут.
  3. Полощем в подсоленной воде и протираем посуду.

Проблема № 2. Налёт на бокалах

Рецепт от Людмилы Шупенюк.

  1. Промываем бокалы в растворе из 50 г хлорной извести на 2 литра воды.
  2. Полощем бокалы в подсоленной воде.

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Рецепт от Ольги Сумской

  1. 200 г зубного порошка растворить в 2 л холодной воды и помыть этим раствором бокалы.
  2. Полощем в подсоленной воде.

Проблема № 3. Зелёный налёт в вазе

Рецепт от Людмилы Шупенюк

  1. Для удаления зелени из вазы рекомендуется на 15 минут положить медную монету или маленький моточек медной проволоки.
  2. Добавить перекись водорода.

Рецепт от Ольги Сумской

2 ст. л. манной крупы, 3 ст. л. горчичного порошка, 8 ст. л. кипячёной воды.

  1. Перемешиваем компоненты и натираем средством вазу снаружи и изнутри.
  2. Держим скраб 3 минуты, споласкиваем в тёплом растворе марганцовки.

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Video: Как вымыть бокалы до блеска

Как вымыть стеклянные бокалы без разводов? Действенными способами поделились эксперты Все Буде Добре. Читайте, как вымыть бокалы без разводов

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