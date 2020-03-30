Как вымыть бокалы без разводов? Людмила Шупенюк и Ольга Сумская знают, как решить эту проблему! В нашем материале вы найдете советы от экспертов, как вымыть стеклянные бокалы.



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Проблема № 1. Разводы на бокалах

Рецепт от Людмилы Шупенюк:

Готовим щ адящее средство с поташ ем: 1 л воды, 3 ст. л. бикарбонат а аммония (двууглекисл ого аммони я — NH4CO3), 1 ч. л. поташа. Опускаем посуду н а 15 минут. Полощем в холодной подсоленной воде и протираем.

Рецепт от Ольги Сумской:

Толч ё м 6 таблеток активированного угля на 1 л воды. Закладываем бокалы в воду с углем на 15 минут . Полощем в подсоленной воде и п ротираем посуду.

Проблема № 2. Нал ё т на бокалах

Рецепт от Людмилы Шупенюк.

Промываем бокалы в растворе из 50 г хлорной извести на 2 литр а воды. П олощ е м бокалы в подсоленной воде.

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Рецепт от Ольги Сумской

200 г зубного порошка растворить в 2 л холодной воды и помыть этим раствором бокалы. П олощ е м в подсоленной воде.

Проблема № 3. Зелёный налёт в вазе

Рецепт от Людмилы Шупенюк

Для удаления зелени из вазы рекоменду ется на 15 минут положить медную монету или маленький моточек медной проволоки. Добавить перекись водорода.

Рецепт от Ольги Сумской

2 ст. л. манной крупы, 3 ст. л. горчичного порошка, 8 ст. л. кипячёной воды.

Перемешиваем компоненты и нат ираем средством вазу снаружи и изнутри. Держим скраб 3 минуты, споласкиваем в т ё плом растворе марганцовки.

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Video: Как вымыть бокалы до блеска Как вымыть стеклянные бокалы без разводов? Действенными способами поделились эксперты Все Буде Добре. Читайте, как вымыть бокалы без разводов