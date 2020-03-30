Волосы, как у звезды Голливуда! Секрет Кейт Уинслет
Ламинирование волос сделает их здоровыми и блестящими, как в рекламе. Звездный мастер-парикмахер Елена Мельник раскрыла эксклюзивный секрет процедуры по восстановлению волос. Благодаря ламинированию волос с маслами голливудская красавица и обладательница «Оскара» Кейт Уинслет вернула своим волосам здоровье и силу!
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Ингредиенты:
- Кокосовое масло – 50 мл
- Масло иланг-иланга – 2 капли
- Масло лаванды – 1 капля
- Желатин – 1 ст. л.
- Вода – 3 ст. л.
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Приготовление:
- Залить желатин водой.
- Дать настояться 15–20 минут.
- На паровой бане растопить кокосовое масло.
- Расплавленное кокосовое масло смешать с другими маслами.
- Добавить их к желатиновой смеси, все перемешать.
- Надеть полиэтиленовые перчатки и нанести смесь руками по всей длине волос.
- Затем голову укутать полиэтиленовой пленкой и полотенцем.
- Держать 40 минут и смыть теплой водой.
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Никаких ограничений по количеству и частоте проведения процедуры нет, так как не происходит перенасыщение: волосы впитывают в себя ровно столько, сколько им необходимо. Однако сохраняется эффект от масляного ламинирования около 3 недель, поэтому парикмахеры советуют делать процедуру раз в месяц.
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