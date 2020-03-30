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Волосы, как у звезды Голливуда! Секрет Кейт Уинслет

30.03.2020

Ламинирование волос сделает их здоровыми и блестящими, как в рекламе. Звездный мастер-парикмахер Елена Мельник раскрыла эксклюзивный секрет процедуры по восстановлению волос. Благодаря ламинированию волос с маслами голливудская красавица и обладательница «Оскара» Кейт Уинслет вернула своим волосам здоровье и силу!

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Ингредиенты:

  • Кокосовое масло  50 мл
  • Масло иланг-иланга  2 капли
  • Масло лаванды  1 капля
  • Желатин  1 ст. л.
  • Вода  3 ст. л.

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Приготовление:

  1. Залить желатин водой.
  2. Дать настояться 1520 минут.
  3. На паровой бане растопить кокосовое масло.
  4. Расплавленное кокосовое масло смешать с другими маслами.
  5. Добавить их к желатиновой смеси, все перемешать.
  6. Надеть полиэтиленовые перчатки и нанести смесь руками по всей длине волос.
  7. Затем голову укутать полиэтиленовой пленкой и полотенцем.
  8. Держать 40 минут и смыть теплой водой.

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Никаких ограничений по количеству и частоте проведения процедуры нет, так как не происходит перенасыщение: волосы впитывают в себя ровно столько, сколько им необходимо. Однако сохраняется эффект от масляного ламинирования около 3 недель, поэтому парикмахеры советуют делать процедуру раз в месяц.

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Video: Волосы, как у звезды Голливуда! Секрет Кейт Уинслет

Ламинирование волос в домашних условиях - рецепт простого и экономного способа сделать волосы блестящими и здоровыми. Как сделать ламинирование волос в домашних условиях?

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