Растяжки – неприятная, а то и страшная проблема для женщин. Да что говорить: и у мужчин, вопреки расхожему мнению, они тоже бывают. Растяжки, они же стрии – это подкожные надрывы. Наша кожа состоит из трёх слоёв: верхнего – эпидермиса, среднего – дермы и глубинного – подкожной жировой клетчатки. Разрывы происходят в срединном слое. И связаны с резким изменением объёма тела, будь то рост, резкое похудение или, наоборот, стремительный набор веса, а также беременность. Разумеется, ни один из этих процессов не обходится без участия гормонов, потому возникновение стрий традиционно связывают с гормональным дисбалансом.

Первое, что мы должны знать: застаревшие растяжки невозможно полностью убрать даже хирургическими методами. Потому, если вы точно знаете, что им не место на вашем теле – нужно заняться проблемой сразу, а ещё лучше – проводить профилактику. Впрочем, небольшие светлые неглубокие растяжки – это чисто косметическая проблема, а не болезнь (как и целлюлит, от которого многие женщины маниакально пытаются избавиться!), потому расстраиваться из-за них не стоит, если они не приносят вам болезненных ощущений.

Прежде чем тратить много денег на салонные процедуры, попробуйте народные средства от растяжек, только удостоверьтесь, что у вас нет аллергии ни на один из компонентов рецепта.

Рецепт 1

Средство для удаления растяжек – скраб из простых ингредиентов. Смешайте стакан столовой соли, стакан сахара и полстакана масла, а идеале пальмового. Используйте во время душа, аккуратно массируя проблемные места. Но не стоит пользоваться скрабом, если у вас глубокие и болезненные стрии.

Рецепт 2

Попробуйте компресс из ромашки: отварите пригоршню соцветий в стакане молока. Пропитайте плотную ткань отваром, приложите к проблемному месту, утеплитесь пищевой плёнкой и махровым полотенцем. Держите 15 минут. Нанесите крем. Так вы тонизируете кожу и уберегаете её от провисания.

Многие домашние средства от растяжек содержат масла. Напоминаем: эфирные масла могут быть довольно сильными аллергенами. Потому, прежде чем наносить их смеси на довольно обширные участки тела, сделайте пробу на локте.

Рецепт 3

Приготовьте смесь масел в такой пропорции: возьмите 4 капли розового масла, 2 капли нероли, по одной капле масла петитгрейна и масла лиметт. Промакните смесью марлю и наложите компресс на несколько часов. Применяйте метод не чаще раза в неделю! Полный курс – 3 месяца!

Есть ещё хорошее средство для растяжек – совет от нашего эксперта.

Рецепт 4

Возьмите масло ши и кокосовое масло в равных пропорциях (50-100г). Растопите на водяной бане. Добавьте туда несколько ложек оливкового масла, Снимите с огня и добавьте капли витаминов A и E. Добавьте по нескольку капель масла мандарина, нероли и лаванды. Взбейте до твёрдой массы. Мажьте полученным бальзамом проблемные места дважды в день.

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