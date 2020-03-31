Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImRvYnJlLnN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo=

Домашние средства от растяжек: популярные способы

31.03.2020

Растяжки – неприятная, а то и страшная проблема для женщин. Да что говорить: и у мужчин, вопреки расхожему мнению, они тоже бывают. Растяжки, они же стрии – это подкожные надрывы. Наша кожа состоит из трёх слоёв: верхнего – эпидермиса, среднего – дермы и глубинного – подкожной жировой клетчатки. Разрывы происходят в срединном слое. И связаны с резким изменением объёма тела, будь то рост, резкое похудение или, наоборот, стремительный набор веса, а также беременность. Разумеется, ни один из этих процессов не обходится без участия гормонов, потому возникновение стрий традиционно связывают с гормональным дисбалансом.

Первое, что мы должны знать: застаревшие растяжки невозможно полностью убрать даже хирургическими методами. Потому, если вы точно знаете, что им не место на вашем теле – нужно заняться проблемой сразу, а ещё лучше – проводить профилактику. Впрочем, небольшие светлые неглубокие растяжки – это чисто косметическая проблема, а не болезнь (как и целлюлит, от которого многие женщины маниакально пытаются избавиться!), потому расстраиваться из-за них не стоит, если они не приносят вам болезненных ощущений.

Прежде чем тратить много денег на салонные процедуры, попробуйте народные средства от растяжек, только удостоверьтесь, что у вас нет аллергии ни на один из компонентов рецепта.

Рецепт 1

Средство для удаления растяжек – скраб из простых ингредиентов. Смешайте стакан столовой соли, стакан сахара и полстакана масла, а идеале пальмового. Используйте во время душа, аккуратно массируя проблемные места. Но не стоит пользоваться скрабом, если у вас глубокие и болезненные стрии.

Рецепт 2

Попробуйте компресс из ромашки: отварите пригоршню соцветий в стакане молока. Пропитайте плотную ткань отваром, приложите к проблемному месту, утеплитесь пищевой плёнкой и махровым полотенцем. Держите 15 минут. Нанесите крем. Так вы тонизируете кожу и уберегаете её от провисания.

Многие домашние средства от растяжек содержат масла. Напоминаем: эфирные масла могут быть довольно сильными аллергенами. Потому, прежде чем наносить их смеси на довольно обширные участки тела, сделайте пробу на локте.

Рецепт 3

Приготовьте смесь масел в такой пропорции: возьмите 4 капли розового масла, 2 капли нероли, по одной капле масла петитгрейна и масла лиметт. Промакните смесью марлю и наложите компресс на несколько часов. Применяйте метод не чаще раза в неделю! Полный курс – 3 месяца!

Есть ещё хорошее средство для растяжек – совет от нашего эксперта.

Рецепт 4

Возьмите масло ши и кокосовое масло в равных пропорциях (50-100г). Растопите на водяной бане. Добавьте туда несколько ложек оливкового масла, Снимите с огня и добавьте капли витаминов A и E. Добавьте по нескольку капель масла мандарина, нероли и лаванды. Взбейте до твёрдой массы. Мажьте полученным бальзамом проблемные места дважды в день.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Фронтмен Фиолет поддержит фанов во время карантина проектом «Колос дома»
Фронтмен Фиолет поддержит фанов во время карантина проектом «Колос дома»
Даша Трегубова отмечает день рождения
Даша Трегубова отмечает день рождения
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
ТНМК покажут бэкстейдж эпического украинского концерта
ТНМК покажут бэкстейдж эпического украинского концерта
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить