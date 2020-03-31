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Домашний маникюр на короткие ногти

31.03.2020

Вы до сих пор не обзавелись мастером маникюра, которому вы доверяете и не боитесь инфекций? Тогда статья о том, как сделать домашний маникюр на короткие ногти вам будет полезна и интересна!

Маникюр на короткие ногти делается очень просто и выглядит ухоженным и опрятным. Мода на маникюр с короткими ногтями началась уже давно и до сих пор тенденция маникюра на коротких ногтях считается признаком хорошего вкуса. Итак, как сделать домашний маникюр на коротких ногтях?

Маникюр на короткие ногти дома

Для маникюра на короткие ногти вам понадобятся:

  1. Маникюрные ножницы, пилочка, щипчики, баф, палочка для маникюра.
  2. Влажные или сухие салфетки.
  3. Жидкость для снятия лака.
  4. Лак для ногтей.
  5. Закрепитель лака для ногтей.
  6. Теплая вода и емкость, в которой вы будете делать распаривание кутикулы.
  7. По желанию морская или обычная соль для ванночки.

Как сделать маникюр на короткие ногти:

  1. Возьмите чайную ложку морской или обычной соли на 1 стакан воды.
  2. Разведите соль в теплой воде и перемешайте в ёмкости, которой вы будете пользоваться для ванночек рук (выбирайте пластиковою или керамическую глубокую посуду).
  3. Опустите обе руки в емкость с солевым раствором и подождите 5 минут. Во первых, это укрепит ногти, а во вторых, размягчит кутикулу перед удалением.
  4. Когда кутикула стала мягче, можно приступать к маникюру на коротких ногтях.
  5. Сначала придайте форму ногтям. Особое внимание уделяете одинаковой длинне и форме ногтей.
  6. После этого аккуратно удалите кутикулу, предварительно отодвинув ее от ногтя с помощью палочки для маникюра или тонкой пилочки.
  7. Зашлифуйте ногти бафом, чтобы убрать блеск.
  8. Протрите ногти салфеткой.
  9. Обезжирьте ногти. Если у вас нет соответствующего средства под рукой – подойдет жидкость для снятия лака, но выбирайте ту, что без ацетона.
  10. Теперь можно наносить лак.
  11. Выбирайте модные тенденции в маникюре 2020 и при выборе лака отталкивайтесь от них.
  12. После того, как вы нанесете первый слой, постарайтесь сразу же приступить к нанесению второго и сразу после этого покройте лак закрепителем.

Ваш маникюр на короткие ногти готов!

маникюр на короткие ногти

После того, как вы проделали все процедуры желательно продезинфицировать инструменты. Промойте инструменты теплой водой с дезинфицирующим мылом, после чего опустите их в спиртосодержащий раствор для дезинфекции. Если же такого раствора у вас нет, то металлические инструменты вы можете прокипятить 10-15 минут.

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