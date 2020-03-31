Хотите защитить семью от лишних трат? С сегодняшнего дня вы сможете привлечь доход в вашу семью и защитить сбережения. Секретами денежной магии поделится судья «Битвы экстрасенсов» Алена Курилова.

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Для того чтобы оградить семью и себя от ненужных растрат и направить финансовые потоки в ваш дом, необходимо провести ритуал с платком из натуральной ткани. Более сильной энергетикой обладает тот головной убор, в котором вы ходили в церковь. Разложите его на столе и возьмите карандаш или кусочек мыла, или маркер, или фломастер. По четырем углам платка необходимо нанести символические рисунки четырех ветров: зимнего убывающего, весеннего растущего, летнего прибывающего, осеннего сохраняющего. Они обозначаются, соответственно, как меч, жезл, кубок и монета. Эти ветры помогут сбалансировать положительную энергию в вашем доме. По центру нарисуйте диагональные линии, которые должны соединять символы. Далее возьмите четыре монетки из желтого металла, которые символизируют золото. По кругу в той же последовательности, как рисовали символы ветров, завяжите в уголки платка монеты. При этом проговаривайте магический наговор над каждым узлом: «Узлы вяжу, защиту креплю, добро утверждаю, зло отгоняю».

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Готовый амулет положите под подушку, и пусть он будет там на протяжении 40 ночей. Каждый раз перед тем как поддаться панике и купить что-то, придите домой, переспите ночь на подушке, под которой амулет. Для еще большего эффекта перед сном можете подержать его в руке. В это время хорошо обдумайте свои планы на покупку. Утром вы поймете, стоит ли ее покупать или нет. Правильно делать этот амулет весной, когда сойдут снега и будет идти посев. В этот период хорошо привлекать энергию роста, потому что все в природе растет, расцветает, будут и расти доходы, расцветать бизнес.

Video: Как защитить семью от растрат: советы экстрасенса Алены Куриловой С сегодняшнего дня вы сможете привлечь доход в вашу семью и защитить сбережения. Секретами денежной магии поделится экстрасенс Алена Курилова.

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