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Как избавиться от прыщей в домашних условиях? ТОП-3 эффективных средства

31.03.2020

Прыщик на лице – это маленькая трагедия, особенно если он появился накануне важного события, вроде свидания, выпускного вечера или собеседования на работу мечты. Однако больше никаких нервов, слез и отказов фотографироваться. Как избавиться от прыщей, используя 3 эффективных средства, рассказала косметолог Ольга Метельская.

Первое средство подходит для нормальной, комбинированной и жирной кожи, – говорит Ольга Метельская. – Эффективность этого средства может подтвердить моя дочь. В 13 лет она мучилась от прыщей. Конечно, в борьбе с подростковыми прыщами одними «внешними» средствами не обойтись. Но эта самодельная мазь очень выручала…

Нельзя выдавливать прыщи - будет только хуже!

Нельзя выдавливать прыщи – будет только хуже!

Средство от прыщей при нормальной, комбинированной и жирной коже

Ингредиенты:

  • желтая глина – половина чайной ложки
  • эфирное масло чайного дерева – 1 капля
  • хлоргексидин – 1 капля

Все компоненты нужно тщательно смешать. Желтая глина вбирает в себя избыток выделений потовых желез и кожного сала, действует как нежный пилинг, устраняя кожные загрязнения. Поэтому часто ее используют в дерматологии в виде паст и мазей, она применяется при лечении угревой сыпи. Желтую глину добавляют в маски и мази, которые снимают воспаление кожи, так как она усиливает бактерицидное действие других веществ. В нашем случае – чайного дерева и хлоргексидина.

Масло чайного дерева

Масло чайного дерева

Эфирное масло чайного дерева – мощное противовоспалительное и антисептическое средство. Оно дезинфицирует кожу, подсушивает воспаления, снимает отечность и устраняет мелкие прыщи. Оно также усиливает противовоспалительное действие средства хлоргексидин (антисептика с хорошим бактерицидным эффектом).

Средство от прыщей при нормальной и сухой коже

Ингредиенты:

  • цинковая мазь – выдавить из тюбика примерно 1 см
  • эфирное масло чайного дерева – 2 капли

Тщательно смешайте оба ингредиента и обработайте прыщи на лице.

Средство от прыщей для чувствительной кожи

Ингредиенты:

  • сода – 1 ч. л.
  • сок алоэ – 1/2 ч. л.

Смешайте ингредиенты и обработайте воспаления на лице.

Алоэ обладает мощным заживляющим, противовоспалительным, антибактериальным, очищающим и лечебным действием. С его помощью можно не только окончательно избавиться от прыщей, но и предотвратить появление шрамов, рубцов и пятен. Сода также действует как бактерицидное и противовоспалительное средство.

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Важно! Особенность всех трех средств заключается в том, что они наносятся точечно – на само воспаление.

Берем чистую ватную палочку и наносим средство на чистую кожу лица. Это очень важно! Пальцем не мажем ни в коем случае – если вместе с мазью вы занесете на воспаление новые микробы или частички грязи, его «раздует» с еще большей силой.

Наносить средства лучше на ночь. Но можно и днем (если вас не смущает пятнышко от мази на лице) – нанесли и занимайтесь своими делами. На ночь можно повторить, предварительно очистив кожу.

Совет: Если вас «обсыпало», постарайтесь не вытираться полотенцем – можете повредить прыщик и разнести воспаление по всему лицу. Лучше используйте бумажные салфетки.

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