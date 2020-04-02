«Все буде добре» раскрывает секреты похудения звезд. Певица Оля Полякова смогла похудеть на 22 кг, не особо отказывая себе в любимых блюдах.

Разминка для поясницы

Оля утверждает, что очень важно перед каждым занятием делать разминку для поясницы.

Лягте на живот, вытянитесь, поднимите сначала руки 10 раз, затем ноги 10 десять раз, затем – и руки и ноги 10 раз (упражнение «лодочка») и в последний подход зафиксируйтесь в таком положении на 10 секунд. Когда вы выполняете упражнение, выдох делайте на утяжелении – на подъёме рук или ног.

Перевернитесь на спину, подожмите ноги и покачайтесь по всей спине.

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Упражнение 1. «Складной ножик»

Это упражнение для пресса. Лягте на спину, подожмите колени и тянитесь корпусом к коленям в интенсивном темпе. Ноги оставляйте на весу.

После выполнения упражнения замрите с ногами и корпусом на весу, вытянув руки вперед. Следите, чтобы поясница была округлена.

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Упражнение 2. «Крест-накрест»

Исходное положение для этого упражнения – завершающее предыдущего. Заведите руки за голову, а ногами проделайте «велосипед». Важно тянуться плечами к коленям крест-накрест.

Упражнение 3: Ходьба с выпадами

Перемещайтесь при помощи выпадов, приседая как можно ниже. Совершайте махи руками.

Ольга Полякова, выполняя это упражнение или бегая на природе, еще и поет, чтобы тренировать дыхание.

Упражнение 4. Жим ногой

Упражнение направлено на тренировку ягодиц. Встаньте на четвереньки, руки положите на локти. Максимально высоко поднимите ногу и тяните её вверх минимум 30 раз – до появления ощущения жжения и усталости. Когда выполните упражнение, зафиксируйте ногу в верхней точке на 10 секунд. Повторите на другую ногу.

Упражнение 5. Присед с утяжелением

Возьмите пяти- или шестилитровую бутыль воды и приседайте с ним, широко расставив ноги. Упражнение задействует заднюю и внутреннюю сторону бедра.

Упражнение 6. Бутылки-гантели

Возьмите две двухлитровые бутылки и используйте их как гантели, медленно сгибая и разгибая руки у груди. Выполняйте от 10 до 30 раз.

Также по очереди проработайте трицепсы на руках. Возьмите бутылку воды, заведите руку с ней за голову и сгибайте-разгибайте руку. Повторите на вторую.

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Активная концертная деятельность и танцы не дают расслабляться. Оля каждую неделю ходит в баню и использует там берёзовый веник, чтобы разогнать лимфоток. После парилки она окунается в купель и делает самодельный скраб из кофейной гущи (4 ст. л.), овсяных хлопьев (200 г), меда (2 ст. л.) и мелкой морской соли (2 ст. л.) – ингредиенты залить кипятком на 5 минут и тщательно перемешать. После – пьет травяной чай, чтобы восстановить водный баланс в организме. Правильное питание: крупы и хлеб ест только утром, фрукты – лишь до 3 часов дня. Следит за потреблением «кислотных» и «щелочных» продуктов – 30 на 70.

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