Думаете, что кушать все и при этом худеть невозможно? А вот и нет! Диетолог Оксана Герасимчук раскроет секреты системы интуитивного питания. Благодаря ей вы сможете кушать все, что захочется, но при этом не полнеть, а наоборот, сбрасывать вес! Как есть все и худеть, узнайте в нашем материале!

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Интуитивное питание – это система питания, которая позволяет человеку есть все что угодно в любое время суток. Основателем этой методики считается доктор Стивен Хоукс, который годами боролся с лишним весом, издеваясь над своим организмом различными диетами и голоданием.

Интуитивное питание снимает табу на любые продукты. Ведь обычно, когда человек садится на диету, то составляет список запрещенных продуктов. В него попадают чипсы, сухарики, пирожные, шоколадки и другие калорийные продукты. Однако, чтобы перейти на систему интуитивного питания, от них нужно избавиться.

Чтобы похудеть по системе интуитивного питания, нужно придерживаться ее основных принципов. Их всего три:

Принцип № 1. Ешьте только тогда, когда проголодались

Обычно человек ест по определенному графику. Например, утром, в обеденный перерыв, вечером. А также за компанию с другими. Люди склонны подражать друг другу. Поэтому прежде чем приступить к трапезе, спросите себя, действительно ли вы этого хотите?

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Принцип № 2. Останавливайтесь, когда уже наелись

Хоукс советует составить для себя 10-балльную шкалу голода по такому принципу:

Умираю от голода

Очень голоден

Голоден

Немного проголодался

Не голоден

Сытый

Сытый «под завязку»

Объелся

В интуитивном питании очень важно придерживаться золотой середины: избегать таких состояний как «умираю от голода» и «сыт «под завязку». Очень голодные люди не соблюдают меры, а это увеличивает риск переедания.

Чтобы понять, наелись вы или нет, отодвиньте тарелку с блюдом в сторону и проанализируйте вкус пищи. Если она уже не такая вкусная, как в начале трапезы, вы сыты. Если же потом есть не расхотелось, то можете доесть блюдо.

Принцип № 3. Ешьте только то, чего вам хочется, а не то, что есть в холодильнике или быстрее всего приготовить

Каждый раз перед приемом пищи спрашивайте себя, чего хотите, и готовьте, даже если сядете за стол в 10 вечера.

Когда вы получаете удовольствие от еды, а не просто набиваете ею желудок, то гораздо быстрее насыщаетесь необходимыми организму веществами. В результате вы едите немного, но при этом получаете большую порцию гастрономического удовольствия.

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Если же вам захотелось того, чего нет дома, подумайте, чем сейчас можете это заменить. Посмотрите в холодильнике, представьте, что могли бы приготовить из имеющихся продуктов. Или поищите в интернете, где можно заказать желаемое блюдо.

Также специалисты системы интуитивного питания дают несколько советов. Итак:

Враг нашей фигуры и здоровья – это однообразие в еде. Поэтому всегда берите с собой перекусы на выбор. Составьте список любимых и полезных продуктов. Это могут быть орешки, сыр, яблоко, шоколад и тому подобное. А затем сложите их в контейнер для еды и возьмите с собой на работу, учебу. Так у вас будет выбор, чем перекусить, и вы сможете избежать переедания. Ешьте часто, но маленькими порциями. Так вас постоянно будет сопровождать чувство сытости – главного врага переедания. Разделяйте еду на тарелке на вкусную часть и ту, что просто надо съесть. Этот совет повторяет всю философию интуитивного питания: ешьте только то, что вам нравится. Сконцентрируйтесь на тех продуктах, которые дарят вам приятные ощущения. Научитесь различать, после каких блюд вы чувствуете себя бодро, энергично, а после каких появляется дискомфорт. Наш организм очень умный, надо только прислушаться к нему. А ему обычно хочется простых полезных продуктов, поскольку физиологическая сторона еды – это источник энергии для функционирования. И полноценно обеспечить ею смогут только здоровые продукты.

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Прислушайтесь к советам специалистов системы интуитивного питания и будьте всегда стройными и здоровыми!

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Video: Как кушать все и худеть: советы диетолога Оксаны Герасимчук Как кушать все и худеть? Диетолог Оксана Герасимчук раскроет секреты системы интуитивного питания, благодаря которой вы сможете есть все, что нравится, не набирая при этом лишний вес