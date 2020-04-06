Как очистить плиту и вытяжку: 3 действенных средства
Hе знаете, как в домашних условиях очистить от копоти и жира плиту, решётку от плиты и вытяжку? Не отчаивайтесь! Мастер на все руки Тарас Шпира знает три действенных средства, как очистить плиту и вытяжку, а также решётку от газовой плиты. И сделать это можно, практически не прилагая усилий!
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Как очистить решётку от плиты и вытяжку: средство № 1
Компоненты для приготовления средства:
- Хозяйственное мыло – 2 шт.
- Кальцинированная сода – 10 ст. л.
- Яблоко – 2 шт.
Применение:
- В кастрюлю набрать воду, добавить половину натёртого хозяйственного мыла, натёртое яблоко и 10 столовых ложек кальцинированной соды.
- Довести до кипения на плите.
- Положить решётку от плиты или вытяжки в таз, залить раствором.
Эффект:
Яблочная кислота способна очищать от ржавчины, накипи и жира, не повреждая при этом поверхность! Кальцинированная сода отличается от пищевой более высокой степенью щелочной активности. Пищевая сода – слабая щёлочь, а кальцинированная – сильная и идеально подходит для бытовых нужд.
В сочетании с мылом и высокой температурой воды эти свойства только усиливаются! Кроме решёток, этим средством с легкостью можно почистить старые кастрюли и сковородки! Все, что для этого нужно,– прокипятить их в этом растворе.
Как очистить ручки от плиты: средство № 2
Компоненты для приготовления средства:
- Нашатырно-анисовые капли – 2 бутылочки
- Вата, ватные палочки – 2 упаковки
- Зубная щётка – 1 шт.
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Применение:
- Смочить палочку в каплях и удалить грязь, особенно удобно это делать в уголках и стыках между ручками и плитой.
- Самую старую и въевшуюся копоть оттереть старой зубной щеткой.
- Поверхности покрупнее можно протереть ватой или ватными дисками.
Эффект:
Нашатырь очень хорошо растворяет жир, а анисовое масло работает как ароматизатор. Средство нужно смывать, в отличие от других чистящих средств.
Как очистить газовую поверхность и вытяжку: средство № 3
Компоненты для приготовления средства:
- Кальцинированная сода – 3 ст. л.
- Стиральный порошок – 0,5 ст. л.
- Канцелярский клей – 1 ст. л.
- Тёплая вода – 1 ст.
- Мочалки – 4 шт.
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- В бутылку 0,5 л всыпать 3 столовые ложки кальцинированной соды, половину столовой ложки любого стирального порошка, 1 столовую ложку канцелярского клея, залить всё стаканом теплой воды и хорошо взболтать.
- Смазать тонким слоем этого состава загрязнённые места.
- Оставить на час, затем смыть теплой водой.
Эффект:
Канцелярский клей также называют силикатным – в его состав входит силикат натрия, который используют производители стиральных порошков. Если смешать клей с порошком, то действие усиливается. Вместе со смесью, благодаря химическим реакциям с поверхности, сойдёт и вся грязь без малейших усилий с вашей стороны.
Теперь вы знаете, как очистить плиту, вытяжку и решётку от плиты в домашних условиях. С сегодняшнего дня вы сможете приготовить средства, которые с легкостью справятся с любыми загрязнениями при минимуме ваших усилий и затрат. Ваши плита и вытяжка заблестят, как новенькие!