Делаем защитный оберег на Вербное воскресенье
Приближается Вербное воскресенье, а вы не знаете, какие обряды можно проделать в этот день? Уже 12 апреля мы традиционно порадуем друг друга вербой. Рукодельница Ольга Волкова и экстрасенс Алёна Курилова предложили свой вариант оберега, который принесет в ваш дом мир и любовь.
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Вам понадобятся:
- Ветви ивы, длина – приблизительно 130 см каждая (12 шт.)
- Красная нить (можно мулине)
- Бусины
- Лента из перьев
Пошаговое изготовление:
Для эластичности ивы, замочите ее на 6 часов в воде (а лучше на ночь).
Затем сплетите венок, размер и диаметр – на ваше усмотрение. Закрепите венок любой нитью.
Красной нитью нужно сделать друг напротив друга 8 узелочков. Желательно на одном месте сделать несколько узелков, чтобы в дальнейшем они не развязались.
Плетя веночек и делая узелки, думайте о том, чего вам не хватает. Привязывайте свои мысли к этому оберегу.
По завершении круга начните новый. Это необходимо сделать посредине уже натянутой нитки.
И так дальше по кругу.
Необходимо сделать 5–6 рядов плетения.
Ножницами удалите хвостики ниток на местах, где вязались узлы.
Проденьте нить в бусину и зафиксируйте ее в перьевой ленте. Бусины можно добавить по желанию.
Зафиксируйте внизу оберега нить с перьевой лентой.
Прикрепите 3 таких перьевых ленты.
Только нити, которые остались висеть, не спешите отрезать. Привяжите к ним личные вещи человека, который проживает в вашем доме (любой член семьи).
Готовый оберег можно повесить возле входной двери или своей кровати. Также можно повесить его на окно или штору, чтобы оберег встречал первые лучи восходящего солнца.