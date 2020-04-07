Вы хотите удивить своих гостей необычными кружевными писанками? Все что вам для этого нужно – сахар и лист бумаги! С этим методом справится даже трёхлетний ребенок – утверждает воспитательница детского сада и эксперт «Все буде добре» Елена Росинская! А также пасхальные яйца будут окрашены только с помощью естественных красителей!

Натуральное окрашивание пасхальных яиц

Как сделать жёлтый цвет пасхальных яиц:



Куркума – 2 ст. л.

Вода – 1 л

Варить 10 минут

Как сделать голубой цвет пасхальных яиц:

Каркаде – 5 ст. л.

Вода – 0,5 л

Варить 10 минут

Как сделать коричневый цвет пасхальных яиц:

Свекольный фреш

Замочить на 30 минут

Как сделать синий цвет пасхальных яиц:

Краснокочанная капуста

Уксус – 2 ст. л.

Капусту залить кипячёной водой. Добавить уксус. Замочить на 30 минут

Как сделать зелёный цвет пасхальных яиц:

Листья шпината

Отварить 30 минут шпинат. После варить в отваре яйца

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Кружевные узоры великодніх яєць

Стакан сахарной пудры смешать с водой: 5 к 1, до образования консистенции густой сметаны. Добавить немного крахмала. Залить в медицинский шприц. Рисовать узоры на окрашенной поверхности, можно воспользоваться трафаретом. Дать высохнуть 10 минут.

С советами нашего писанкового эксперта пасхальные яйца получатся самыми необычными и уникальными! Результат вас поразит!

Video: Как украсить яйца кружевными узорами с помощью сахара? Вы хотите удивить своих гостей необычными кружевными пысанками? Все что вам для этого нужно – сахар и лист бумаги! С этим методом справиться даже трехлетний ребенок!

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