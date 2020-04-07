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Рецепт постного пирога от Татьяны Литвиновой

07.04.2020

В пост заставить себя и семью полтора месяца питаться одними кашами и супами – задача не из легких. Труднее всего отказаться от десертов. Однако кулинарный эксперт шоу «Все буде добре» Татьяна Литвинова рассказала рецепт постного и низкокалорийного шоколадного пирога с сухофруктами. Читайте в материале рецепт постного пирога от Татьяны Литвиновой.

постный десерт

С давних времен в пост к столу подавали пироги с разнообразными начинками из каш и с добавлением мака, ягод, гороха, репы и капусты. Рецепты передавались из уст в уста, из поколения в поколение, поэтому определить их авторов просто невозможно.

«Мои родители время от времени соблюдают пост, но меня никогда к этому не принуждали, – рассказывает Татьяна Литвинова. – Обычно мама готовила мясо и рыбу. И если в этих продуктах она могла себе отказать, то десерты были для нее незаменимыми. Мама готовила постные десерты для всей семьи. И самым любимым в нашей семье был шоколадный пирог с сухофруктами, рецептом которого я сегодня решила поделиться с вами».

Ингредиенты:

  • овсяная мука – 1 ст.
  • миндаль – по вкусу
  • сухофрукты – по вкусу
  • растительное масло – 1 ст. л.
  • бананы – 2 шт.
  • яблоки – 8 шт.
  • какао-порошок  – 3 ст. л.
  • вода – 2 ст.
  • сахар – 1 ст.
  • желе быстрорастворимое – 1 пак.
  • мед по вкусу

Приготовление:

1. Для начала сделайте муку из овсяных хлопьев. Нужно перемолоть две столовые ложки овсянки в блендере или кофемолке. Затем нужно отдельно перемолоть стакан миндаля, затем – финики. Миндаль можно заменить на любые орехи (например, грецкие), а вместо фиников можно использовать курагу, изюм или инжир – этот пирог позволяет экспериментировать.

шоколадный пирог

«Из-за сухофруктов пирог может быть твердым, – рассказывает Татьяна Литвинова. – Поэтому сперва замочите сухофрукты в горячей воде с добавлением лимонной кислоты (на кончике ножа) и щепотки сахара. Затем их можно перемалывать».

2. Перемолов хлопья, миндаль и финики, нужно всё это хорошенько перемешать до однородной консистенции. Сначала смешайте миндаль и овсянку. И только потом смешивайте их с сухофруктами – так вы получите равномерную консистенцию муки для нашего пирога.

3. Далее вам нужно взять разъемную форму. Застелите дно пергаментом, смажьте растительным маслом и утрамбуйте тесто ровным слоем – уберите в холодильник. Выпекать этот пирог не нужно. Овсяная мука не будет сырой, ведь перемешанная с финиками она напитает много влаги и разбухнет.

4. Теперь возьмите два банана, яблочное пюре и три столовых ложки какао-порошка.

«Секрет заключается в какао, – рассказывает Татьяна Литвинова. – Из-за него не будет видно, что потемнеют бананы. Пюре и пирог будут не только вкусными, но и красивымиНачать я предлагаю с яблок. Их понадобится восемь штук. Очистите яблоки от серединки, разрежьте на 4 части, залейте половиной стакана воды и добавьте стакан сахара. Накройте крышкой и томите. Когда они сварятся, нужно перемолоть их блендером. Затем снова поставьте на плиту. Пока яблоки будут вариться, вы успеете приготовить банан и какао. В пюре добавьте желе для пирога и следом смесь какао и бананов. Тщательно перемешивайте и выкладывайте на форму. В итоге у вас должен получиться крем для постного пирога. Его необходимо вылить в форму и убрать в холодильник».

5. Прежде чем вытащить пирог из формы, необходимо пройтись ножом по краю пирога и осторожно снять бортик формы. Выложите крем поверх пирога. И напоследок, чтобы пирог красиво блестел, смажьте его медом и украсьте кешью.

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