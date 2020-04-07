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Восстанавливаем волосы после зимы: суперпитательная маска

07.04.2020

После зимы ваши волосы стали ломкими и запутанными? Это может грозить выпадением волос, а в результате – и облысением! Решить эту проблему обещают салоны красоты, но процедура вам обойдется в 300 гривен и выше, к тому же на время карантина они закрыты. Рады сообщить, что вы можете самостоятельно сделать маску за копейки и намного эффективнее, чем в салоне! А рецептом чудо-маски поделилась косметолог Оля Метельская.

Ингредиенты:

  • Отвар шалфея – 5 ч. л. (увлажняет волос, устраняет ломкость, питает волосяную луковицу)
  • Отвар ромашки – 5 ч. л. (успокаивает кожу головы, восстанавливает волос от корня)
  • Витамины А и Е – по 5 капель (питают волосы, устраняют сухость и ломкость)
  • Димексид – 1 ч. л. (ускоряет рост волос, помогает активным компонентам маски впитываться быстрее)
  • Касторовое масло – 1 ч. л. (кладезь витаминов группы В, укрепляет и питает волосы)
  • Теплое молоко – 10 ч. л. (питает корни волос, делает волосы блестящими)

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Применение:

  1. Смешать все ингредиенты.
  2. Наносить на корни и по всей длине волос на 40 минут.
  3. Смыть теплой водой.
  4. Чтобы полностью восстановить волос изнутри, нужно пройти курс – минимум 3-4 процедуры.

Video: Восстанавливаем волосы после зимы: суперпитательная маска

После зимы ваши волосы стали ломкими и запутанными? Вашу проблемы решит суперпитательная восстанавливающая маска для волос, которую вы сами приготовите.

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