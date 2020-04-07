Восстанавливаем волосы после зимы: суперпитательная маска
07.04.2020
После зимы ваши волосы стали ломкими и запутанными? Это может грозить выпадением волос, а в результате – и облысением! Решить эту проблему обещают салоны красоты, но процедура вам обойдется в 300 гривен и выше, к тому же на время карантина они закрыты. Рады сообщить, что вы можете самостоятельно сделать маску за копейки и намного эффективнее, чем в салоне! А рецептом чудо-маски поделилась косметолог Оля Метельская.
Ингредиенты:
- Отвар шалфея – 5 ч. л. (увлажняет волос, устраняет ломкость, питает волосяную луковицу)
- Отвар ромашки – 5 ч. л. (успокаивает кожу головы, восстанавливает волос от корня)
- Витамины А и Е – по 5 капель (питают волосы, устраняют сухость и ломкость)
- Димексид – 1 ч. л. (ускоряет рост волос, помогает активным компонентам маски впитываться быстрее)
- Касторовое масло – 1 ч. л. (кладезь витаминов группы В, укрепляет и питает волосы)
- Теплое молоко – 10 ч. л. (питает корни волос, делает волосы блестящими)
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Применение:
- Смешать все ингредиенты.
- Наносить на корни и по всей длине волос на 40 минут.
- Смыть теплой водой.
- Чтобы полностью восстановить волос изнутри, нужно пройти курс – минимум 3-4 процедуры.
Video: Восстанавливаем волосы после зимы: суперпитательная маскаПосле зимы ваши волосы стали ломкими и запутанными? Вашу проблемы решит суперпитательная восстанавливающая маска для волос, которую вы сами приготовите.
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