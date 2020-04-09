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Как покрасить яйца луковой шелухой правильно и с узором

09.04.2020

Если вы не доверяете магазинным красителям неестественных цветов и если вы против пластиковых наклеек, мы расскажем, как правильно красить яйца луковой шелухой. Думаете, это скучно? Отнюдь нет! Во-первых, вы можете легко варьировать интенсивность оттенка. Во-вторых, мы знаем секрет, как покрасить яйца луковой шелухой с рисунком.

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Вам понадобится:34180

  • Куриные яйца белого цвета
  • Луковая шелуха – чем больше, тем лучше
  • Зелёнка – 1-2 флакона
  • Листья петрушки и укропа
  • Бинт
  • Несколько пар капроновых носочков или старые колготки
  • Хирургические перчатки или перчатки для разделки мяса.

Основная технология для равномерного окрашивания: положить много-много луковой шелухи в кастрюлю, залить кипятком, оставить настаиваться 2-3 часа. Затем опустить в кастрюлю яйца комнатной температуры (берите лучше белые, цвет будет интереснее), добавить соли для укрепления скорлупы и варить 10 минут, вытащить ложкой.

Если вы обычные белые яйца обмотаете ниточками или резинками, они будут в полоску, если мокрое яйцо обваляете в рисе и туго обвяжете бинтом прежде чем опускать в отвар, оно будет в крапинку.

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Но есть ещё потрясающий по красоте способ. Для этого вам понадобится пучок зелени. Разделите петрушку и укроп на маленькие веточки, намочите яйцо и листики, приложите и аккуратно расправьте. Чтобы яйцо точно не выпало, предлагаем более надёжный метод, чем марля. Разрежьте капроновые носочки надвое. Аккуратно поместите яйцо в полученный мешочек из мысочка, оттяните, закрутите и завяжите узелок. Со второй частью проделайте то же самое, только завяжите первый узелок заранее. Если вдруг не хватит длины кусочка капрона, помогите себе нитками. Так же варите 10 минут.

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Ещё мы знаем интересный способ, как покрасить яйца в луковой шелухе, если у вас её не так много, чтобы «утопить» в ней яйца. Обваляйте мокрые сырые яйца в нарезанных квадратиками со стороной в 1 см кусочках шелухи, замотайте вдвое сложенным марлевым бинтом, завяжите и отправьте вариться вкрутую. В воду вылейте зелёнки с расчётом 1 флакон на десяток яиц. Получится необычный мраморный эффект.

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Доставайте яйца, особенно те, что окрашены зелёнкой, в резиновых перчатках, чтобы вместе с яйцами не окрасились и ваши пальцы.

Не забывайте добавлять соль и промывать яйца холодной водой после варки.

Чтобы яйца лоснились, натрите их ватным диском, смоченным подсолнечным маслом!

Теперь у вас есть отличные натуральные крашенки, и Все буде добре!

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