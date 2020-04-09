Вы хотите, чтобы ваш ребенок окончил школу горбатым? А это вполне реально, ведь зачастую дети не следят за своей осанкой за партой и носят тяжелые портфели. Чтобы уберечь школьников от этой беды, мы позвали на помощь спортсмена Вячеслава Узелкова.

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Упражнение №1

Первое упражнение направлено на укрепление нижней части спины (поясницы). Становимся спиной к стене на расстоянии 20–30 см от нее, ноги ставим на ширину таза, слегка «прижимаем» пупок к пояснице. И начинаем движение вниз с расслабления шеи на выдохе. Постепенно расслабляем спину, округляем корпус. Упираемся на вытянутые руки и наклоняемся. Теперь сделаем несколько шагов руками вперед, как кошки, стараясь не раскачиваться тазом из стороны в сторону, и вернемся обратно в первую позицию. Выполнять упражнение нужно 4–8 раз.

Упражнение №2

Следующее упражнение нужно делать лежа. Ложимся на спину. Согнем ноги в коленях под прямым углом, ступни при этом должны остаться на полу. Прогнем поясницу, оторвав ее от пола, а затем с силой вжимаем ее в пол. Выполняем 10 раз. Это упражнение в первую очередь укрепляет среднюю часть спины и направлено на развитие эластичности межпозвоночных дисков.

Упражнение №3

Лежим на спине и начинаем перекладывать колени из стороны в сторону, опуская их к полу настолько низко, насколько это удобно. Сделаем 10 раз, но если вам трудно, повторите всего три раза. Через два дня начинайте постепенно увеличивать число повторов до 10 раз. Упражнение подходит для развития гибкости позвоночника. Кроме того, оно позволяет быстро снять боль в поясничной области.

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Это упражнение выполняется стоя. Понадобится шарф. Вы можете использовать полотенце. Садимся на стульчик и держим спинку ровно. Закрываем глаза и плавно, с удовольствием, обеими руками растянув над головой шарф, наклоняемся вправо и влево, как маятник. Упражнение хорошо расслабляет мышцы спины и шеи. Делаем 15–20 раз в каждую сторону.

Упражнение №5

Последние упражнения делаем сидя. Спину держим прямо, живот втянут. Затем тянемся вверх то левой, то правой рукой. Тянем руку плавно, без резких рывков. Это упражнение хорошо растягивает позвоночник. Повторять нужно по 15–20 раз на каждую руку.

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