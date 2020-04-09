Мясные пальчики: рецепт пошаговый
09.04.2020
Хотите приготовить что-то мясное, но не желаете тратить много времени? Предлагаем вашему вниманию мясные пальчики, которые придутся вам по вкусу. Рецепт — в нашем материале.
Ингредиенты:
- Куриное филе — 6 шт.
- Соль и перец по вкусу
- Лук — 2 шт.
- Сало несоленое — 100 г
- Орехи грецкие — 200 г
- Курага — 100 г
- Сыр твердый — 150 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Лавровый лист
- Подсолнечное масло
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Способ приготовления:
- Острым ножом разрезаем филе на 3 части, не дорезая до конца. Маленькое филе также отрезаем, но оно нам понадобится для исправления ошибок.
- Отрезаем маленькое филе для того, чтобы “залатать” рулетик, если основной кусок разорвется.
- Отобьем мясо. Удобно это сделать с помощью пищевой пленки. Застилаем ею доску, кладем филе, накрываем пищевой пленкой и отбиваем его молотком.
- Каждую заготовку посыпаем солью и перцем. Складываем их стопкой и накрываем мариноваться.
- Начинка: мелко режем лук и обжариваем. Пока лук жарится, чистим орехи, а затем измельчаем в блендере.
- Мелко режем курагу.
- К мясу, чтобы оно стало сочным, добавляем сало.
- Смешиваем лук, орехи, сало, сыр и перетираем в ступке. Выкладываем начинку на филе. Сворачиваем все рулетиком, закрепляем зубочистками и обжариваем на большом огне.
Приятного аппетита!
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Video: Мясные пальчики: рецепт пошаговыйКак готовить мясные пальчики? Мясные пальчики - рецепт пошаговый вкусного и быстрого блюда.
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