Шоколадный десерт «Захер панна-котта»: рецепт пошагово
09.04.2020
Если совместить торт «Захер» и панна-котту – получится очень вкусный десерт. Хотите научиться готовить самый популярный венский десерт? Читайте наш рецепт.
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Ингредиенты для панна-котты:
- Сливки – 200 г
- Сахар – 100 г
- Желатин – 10 г
- Ванильный сахар – 10 г
Ингредиенты для «Захера»:
- Яйца – 5 шт.
- Мука – 100 г
- Сахар – 50 г
- Какао – 20 г
- Щепотка соли
- Вода – 100 г
- Коньяк – 30 г
- Шоколад – 100 г
- Масло сливочное – 50 г
- Ягоды
- Мята
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Способ приготовления:
- Желатин замочить. Сливки поставить на медленный огонь, прогреть. Постоянно помешивая, вмешать сахар.
- Снять с огня и вмешать желатин. Выложить в форму слоем 2 см. Поставить в холодильник на 30 минут.
- Желтки отделить от белков, взбить с сахаром. Вмешать просеянную муку и какао.
- Взбить белки с щепоткой соли. В два этапа соединить с основой. Выложить на противень.
- Выпекать 20–25 минут при 180°С. Приготовить пропитку: в воде растопить сахар, добавить коньяк, выпарить.
- Растопить шоколад с маслом на паровой бане. Вырезать кружочки из панна-котты и бисквита.
- Бисквит смазать пропиткой, затем шоколадом. Собрать десерт, чередуя слои бисквита и панна-котты. Полить шоколадом, украсить ягодами и мятой.
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Video: Шоколадный десерт «Захер панна-котта»: рецепт пошаговоВы научитесь готовить десерт Захер Панна-котта, от которого не сможете оторвать взгляд, а вкус его просто сведет вас с ума! Что будет, если совместить торт «Захер» и панна-котту
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