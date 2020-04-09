Если совместить торт «Захер» и панна-котту – получится очень вкусный десерт. Хотите научиться готовить самый популярный венский десерт? Читайте наш рецепт.

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Ингредиенты для панна-котты:

Сливки – 200 г

Сахар – 100 г

Желатин – 10 г

Ванильный сахар – 10 г

Ингредиенты для «Захера»:

Яйца – 5 шт.

Мука – 100 г

Сахар – 50 г

Какао – 20 г

Щепотка соли

Вода – 100 г

Коньяк – 30 г

Шоколад – 100 г

Масло сливочное – 50 г

Ягоды

Мята

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Способ приготовления:

Желатин замочить. Сливки поставить на медленный огонь, прогреть. Постоянно помешивая, вмешать сахар. Снять с огня и вмешать желатин. Выложить в форму слоем 2 см. Поставить в холодильник на 30 минут. Желтки отделить от белков, взбить с сахаром. Вмешать просеянную муку и какао. Взбить белки с щепоткой соли. В два этапа соединить с основой. Выложить на противень. Выпекать 20 – 25 минут при 180°С. Приготовить пропитку: в воде растопить сахар, добавить коньяк, выпарить. Растопить шоколад с маслом на паровой бане. Вырезать кружочки из панна-котты и бисквита. Бисквит смазать пропиткой, затем шоколадом. Собрать десерт, чередуя слои бисквита и панна-котты. Полить шоколадом, украсить ягодами и мятой.

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Video: Шоколадный десерт «Захер панна-котта»: рецепт пошагово Вы научитесь готовить десерт Захер Панна-котта, от которого не сможете оторвать взгляд, а вкус его просто сведет вас с ума! Что будет, если совместить торт «Захер» и панна-котту