Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImRvYnJlLnN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo=

Природные энергетики: что нужно знать о финиках?

13.04.2020

Покупаете финики в надежде получить максимум пользы? Но вам часто попадаются безвкусные, да еще и червивые сухофрукты? Наш эксперт, технолог пищевой промышленности – Андрей Бабаев – рассказал, как по виду определить исключительно качественный продукт. О пользе фиников читайте в нашем материале. 

Финики – один из самых полезных и быстрых источников энергии. Поэтому они являются отличным перекусом для спортсменов и людей, которые занимаются тяжелой физической активностью.

Полезные свойства фиников

Больше по теме: 10 мифов о здоровом образе жизни

 Финики быстро возобновляют силы и утоляют чувство голода. Благодаря высокому содержанию пищевых волокон, эти сухофрукты улучшают роботу желудка и кишечника.

Из-за высокого содержания в нем калия они помогают сохранить сердце здоровым. Также финики – отличное тонизирующее и укрепляющее средство, которое помогает восстановить силы после длительной болезни или при переутомлении.

В составе плодов фиников содержатся:

  • все витамины группы В
  • железо и фосфор
  • витамин А
  • аминокислоты
  • витамин Е
  • калий и цинк

Как правильно выбирать финики?

финики

Больше по теме: Как побороть одышку и похудеть? Тренировка от Аниты Луценко

Перед тем как выбирать финики, посмотрите на их внешний вид. Плод должен быть темно-коричневого цвета. Если присутствуют трещины, то это говорит о быстрой сушке в печи. Пользы от такого плода не ждите.  Сморщенные финики также лучше не брать. Плохой запах — признак, что финики уже долго лежать в магазине или их недостаточно высушили.

Лучше покупать финики с косточками, ведь они менее подвергаются обработке и содержать больше полезных веществ для нашего организма. Хранить вкусный плод нужно с плотно закрытой крышкой.

Признаки качественного финка:

  • Матовый
  • Без кристалликов сахара
  • Без трещин на кожице
  • С косточкой
  • Упругий
  • Слегка морщинистый – это говорит о том, что он сушился на солнце
  • С хвостиком – это значит, что его сорвали с пальмы, и на землю он не падал

И все же, перед едой все равно финики следует промыть или замочить на пару часов в воде. Ведь нам не известно, в каких условиях он хранился. Если вы купили финики на неделю, то храните их в вакууме (в банке) на нижней полке холодильника, чтобы они не натянули на себя влагу и не испортились.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить