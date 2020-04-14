Бургер с печенью и малиновым соусом
14.04.2020
Какое блюдо из печени вы бы не готовили, ваш ребенок наотрез отказывается его есть? Возможно вам поможет удивительный рецепт приготовления печени от Марины Шевченко! Она работала в детском кафе и знает, что подход можно найти к любому ребенку. Печеночные бургеры – это не только полезное лакомство для вашего малыша, но и прекрасное украшение праздничного стола на Пасху-2020!
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Ингредиенты (на 1 бургер):
- Печень – 50 г;
- Говядина – 50 г;
- Лук – 20 г;
- Вода – 2/3 ст.;
- Молоко – 1/3 ст.;
- Мука – 1 ст.;
- Дрожжи – 2 ч. л.;
- Сахар – 1.5 ст. л.;
- Соль – ½ ч. л.;
- Бальзамический уксус (красный) – 1/3 ч. л.;
- Бальзамический уксус (белый) – 1/3 ч. л.;
- Сливки 15% – 1 ст. л.;
- Картофель – 1/3 шт.;
- Морковь – 1/3 шт.;
- Масло – 1 ст. л.;
- Малина (свежемороженая) – 50 г;
- Базилик – 1 вет.
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Готовим бургер с малиной:
Булочки
- Замесить тесто с воды, муки, дрожжей, сахара и масла.
- Сформировать булочки, оставить тесто на 15 минут.
- Выпекать при температуре 180 градусов в течение 20 минут.
Котлета
- Печень отварить трижды: два раза в воде, один раз в молоке до готовности.
- Измельчить с мясом.
- Лук измельчить, добавить в фарш.
- Добавить бальзамический уксус и сливки, тщательно перемешать.
- Сформировать котлеты, выпекать в духовке при температуре 180 градусов в течение 15 минут.
Овощная заправка
- Морковь и картофель нарезать соломкой.
- Картофель проварить 3 минуты, откинуть на сито.
- Морковь обдать кипятком, откинуть на сито.
- Картофель и морковь замариновать в сахаре, масле и соли.
Соус
- Малину проварить с сахаром и солью.
- Перетереть через сито.
- Добавить измельченные листья базилика.
Формируем бургер
- Булочку разрезать, смазать соусом.
- Далее кладем в таком порядке – котлета, морковь, картофель, вторая часть булочки.
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