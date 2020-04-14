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Бургер с печенью и малиновым соусом

14.04.2020

Какое блюдо из печени вы бы не готовили, ваш ребенок наотрез отказывается его есть? Возможно вам поможет удивительный рецепт приготовления печени от Марины Шевченко! Она работала в детском кафе и знает, что подход можно найти к любому ребенку. Печеночные бургеры – это не только  полезное лакомство для вашего малыша, но и прекрасное украшение праздничного стола на Пасху-2020!  

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бургеры с печенью 2019

Ингредиенты (на 1 бургер):

  • Печень – 50 г;
  • Говядина – 50 г;
  • Лук – 20 г;
  • Вода – 2/3 ст.;
  • Молоко – 1/3 ст.;
  • Мука – 1 ст.;
  • Дрожжи – 2 ч. л.;
  • Сахар – 1.5  ст. л.;
  • Соль – ½ ч. л.;
  • Бальзамический уксус (красный) – 1/3 ч. л.;
  • Бальзамический уксус (белый) – 1/3 ч. л.;
  • Сливки 15% – 1 ст. л.;
  • Картофель – 1/3 шт.;
  • Морковь – 1/3 шт.;
  • Масло – 1 ст. л.;
  • Малина (свежемороженая) – 50 г;
  • Базилик – 1 вет.

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Готовим бургер с малиной:

Булочки

  1. Замесить тесто с воды, муки, дрожжей, сахара и масла.
  2. Сформировать булочки, оставить тесто на 15 минут.
  3. Выпекать при температуре 180 градусов в течение 20 минут.

Котлета

  1. Печень отварить трижды: два раза в воде, один раз в молоке до готовности.
  2. Измельчить с мясом.
  3. Лук измельчить, добавить в фарш.
  4. Добавить бальзамический уксус и сливки, тщательно перемешать.
  5. Сформировать котлеты, выпекать в духовке при температуре 180 градусов  в течение 15 минут.

Овощная заправка

  1. Морковь и картофель нарезать соломкой.
  2. Картофель проварить 3 минуты, откинуть на сито.
  3. Морковь обдать кипятком, откинуть на сито.
  4. Картофель и морковь замариновать в сахаре, масле и соли.

Соус

  1. Малину проварить с сахаром и солью.
  2. Перетереть через сито.
  3. Добавить измельченные листья базилика.

Формируем бургер

  1. Булочку разрезать, смазать соусом.
  2. Далее кладем в таком порядке – котлета, морковь, картофель, вторая часть булочки.

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