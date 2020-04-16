Диетический морковный торт: рецепт Лизы Глинской
16.04.2020
Приготовьте полезный морковный торт по рецепту Лизы Глинской. Этот вкусный десерт богат витаминами, а также не вредит фигуре, поскольку готовится без муки и сахара. Узнайте, как готовить диетический морковный торт, в нашем материале.
Ингредиенты:
- Морковь – 4 шт.
- Кокосовая стружка – ½ ст.
- Грецкий орех – ½ ст.
- Изюм белый – ½ ст.
- Мед – 3 ст. л.
- Творог кисломолочный – 200 г
- Цедра лимона – 1 ч. л.
- Яйца – 3 шт.
- Бананы – 2 шт.
- Финики – 15 шт.
- Подсолнечное масло – 6 ст. л.
- Овсяные хлопья – 1 ст.
- Корица – ½ ч. л.
- Мускатный орех – ½ ч. л.
- Молотый кардамон – ½ ч. л.
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Приготовление:
- Яйца взбить блендером с измельченными бананами и финиками до однородной массы.
- Добавить хлопья, кардамон, корицу, мускатный орех. Немного посолить и все тщательно перемешать.
- Добавить натертую морковь, кокосовую стружку, порубленные орехи и изюм, вымесить тесто.
- Выложить тесто в форму и выпекать 40 минут при температуре 160 °C.
- Для творожной глазури смешать творог с соком лимона и медом, смазать смесью торт и посыпать грецкими орехами. Украсить морковкой.
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