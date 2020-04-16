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Диетический морковный торт: рецепт Лизы Глинской

16.04.2020

Приготовьте полезный морковный торт по рецепту Лизы Глинской. Этот вкусный десерт богат витаминами, а также не вредит фигуре, поскольку готовится без муки и сахара. Узнайте, как готовить диетический морковный торт, в нашем материале.

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Ингредиенты:

  • Морковь – 4 шт.
  • Кокосовая стружка – ½ ст.
  • Грецкий орех – ½ ст.
  • Изюм белый – ½ ст.
  • Мед – 3 ст. л.
  • Творог кисломолочный – 200 г
  • Цедра лимона – 1 ч. л.
  • Яйца – 3 шт.
  • Бананы – 2 шт.
  • Финики – 15 шт.
  • Подсолнечное масло – 6 ст. л.
  • Овсяные хлопья – 1 ст.
  • Корица – ½ ч. л.
  • Мускатный орех – ½ ч. л.
  • Молотый кардамон – ½ ч. л.

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Приготовление:

  1. Яйца взбить блендером с измельченными бананами и финиками до однородной массы.
  2. Добавить хлопья, кардамон, корицу, мускатный орех. Немного посолить и все тщательно перемешать.
  3. Добавить натертую морковь, кокосовую стружку, порубленные орехи и изюм, вымесить тесто.
  4. Выложить тесто в форму и выпекать 40 минут при температуре 160 °C.
  5. Для творожной глазури смешать творог с соком лимона и медом, смазать смесью торт и посыпать грецкими орехами. Украсить морковкой.

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