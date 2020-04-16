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Фруктовые очистки для похудения: советы Светланы Фус

16.04.2020

Диетолог Светлана Фус рассказала о современных открытиях учёных и о том, чем заменить надоевшую злаковую клетчатку для улучшения пищеварения. Как использовать фруктовые очистки для похудения – в нашем материале.

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Открытие № 1

очистки для похудения

Белые волокна цитрусовых улучшают метаболизм. Австралийские учёные провели исследования, в ходе которого выяснилось, что вещества, которые находятся в белых волокнах цитрусовых – нарингенин и гисперидин, стимулируют выработку гормона адипонектина, который участвует в расщеплении жировых клеток и улучшает метаболизм. И, как обещают ученые, это открытие поможет похудеть на 34 кг за две недели!

Суточная норма употребления – 10 г, а это 2 чайные ложки. Можно есть цельными кусочками. Если вы боитесь горечи, можно их высушить, затем измельчить и добавлять в основные блюда.

Открытие № 2

фруктовые очистки для похудения

Корки граната! Американские учёные утверждают, что кожура граната помогает худеть, так как содержит в больших количествах флавоноиды, которые насыщают клетки кислородом и способствуют активному сжиганию калорий. Как утверждают учёные, благодаря этому открытию можно похудеть на 2,5-3 килограмма за две недели.

Совет: высушите корки граната, затем измельчите до порошкообразного состояния. Употребляйте по 8 г – 2 ч. л. в день, добавляя в каши, мясные блюда, салаты.

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Открытие № 3

фруктовые очистки

Кожура банана подавляет аппетит, дает длительное ощущение сытости. Индийские учёные в ходе исследования доказали, что банановая кожура содержит больше пищевых волокон, чем сам банан, тем самым дает длительное чувство сытости и предотвращает переедание.

Также банановая кожура содержит большое количество полифенолов и каротиноидов, которые улучшают метаболизм. И, как уверяют учёные, этот метод поможет похудеть на 5 кг за две недели!

Суточная норма – 5060 г кожуры от среднего банана. Добавляйте сушёную кожуру в каши.

Прежде чем употреблять гранатовые и банановые корки в пищу, нужно их  тщательно вымыть и вымочить в воде 57 минут для того, чтобы очистить кожуру от возможной химической обработки, так как бывает, что её обрабатывают в целях длительного хранения.

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Video: Фруктовые очистки для похудения: советы Светланы Фус

Светлана Фус рассказала о методе похудения с помощью фруктовых очисток – смотрите видео

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