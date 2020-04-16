Творожная пасха по рецепту Татьяны Литвиновой
16.04.2020
Каждый год вы готовите по одному рецепту куличи и не знаете, чем удивить родных в этом году? Вам подскажет кулинар Татьяна Литвинова! Наш эксперт поделилась рецептом идеального творожного кулича – нежного, воздушного и очень полезного!
Как приготовить творог дома
Ингредиенты для домашнего творога:
- Свежее молоко – 3 л
- Кислое молоко – 3 л
Приготовление:
- Свежее молоко вылить в кастрюлю и довести до кипения.
- Как только молоко начинает кипеть, по одной ложке добавлять простоквашу.
- Как только творог начинает отделяться от молока – снять с огня.
- Не перемешивая, вылить массу на марлю.
- Оставить стекать на 30-40 минут.
Если вы не хотите тратить время на приготовление домашнего творога, смотрите наш сюжет, как выбрать хороший творог на рынке.
Пасха «Королевский сырник»
Ингредиенты:
- Творог – 900 г
- Яйца – 6 шт.
- Сахар – 200 г
- Лимон – 1 шт.
- Изюм – 100 г
- Апельсиновая цедра – 100 г
- Ванилин – 5 г
- Крахмал – 100 г
- Сахарная пудра – 250 г
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Приготовление творожного кулича:
- Творог перетереть через сито, сухофрукты обвалять в крахмале.
- Взбить желтки, соединить с творогом, добавить ванилин, цедру и сухофрукты.
- Отдельно взбить белки с сахаром.
- Поэтапно (движением снизу-вверх) соединить белки с творожной массой.
- Выпекать 40 минут при температуре 160° С.
- Белки взбить с сахарной пудрой.
- Готовую пасху украсить глазурью и ягодами.
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Приятного аппетита!
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