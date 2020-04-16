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Языки на гриле: рецепт Сергея Калинина

16.04.2020

Не все любят субпродукты, но языки на мангале – это замечательный и недорогой способ накормить даже самых привередливых гурманов. Кулинарный эксперт Сергей Калинин припас восточный рецепт языка на гриле – блюдо называется гютан. Впрочем помните, что пикники во время карантина нельзя устраивать. Готовьте это блюдо также в духовке или на электрогриле. 

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языки на гриле

Ингредиенты для гютана:

  • Свиные языки – 1,5 кг
  • Помидоры – 2 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Яблочный уксус – 250 мл
  • Розмарин – 1 веточка
  • Соль, перец – по вкусу

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Готовим свиные языки на мангале:

  1. Языки отварить.
  2. Смешать с мелко нарезанным помидором и луком, яблочным уксусом, розмарином.
  3. Оставить мариноваться на 10 минут.
  4. Сделать  большие надрезы на языках – вложить туда нарезанный полукольцами помидор.
  5. Отправить запекаться на мангал на 10 минут.

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Десерт на мангале от Юлии Бортник

 

Ингредиенты для десерта:

  • Зелёное яблоко – 4 шт.
  • Песочное печенье – 100 г
  • Сахар – 4 ст. л.
  • Сливочное масло – 2 ст. л.

Готовим десерт из яблока и печенья:

  1. Яблоко нарезать крупными кубиками, сделать крошку из песочного печенья.
  2. Растопить сливочное масло и смешать с кусочками яблока и сахаром.
  3. Сверху посыпать крошкой песочного печенья и завернуть в фольгу.
  4. Отправить запекаться на мангале 5 минут.

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Video: Языки на гриле: рецепт Сергея Калинина

Как приготовить языки на гриле? Читайте рецепт язычков на гриле от Сергея Калинина в нашем материале

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