Языки на гриле: рецепт Сергея Калинина
16.04.2020
Не все любят субпродукты, но языки на мангале – это замечательный и недорогой способ накормить даже самых привередливых гурманов. Кулинарный эксперт Сергей Калинин припас восточный рецепт языка на гриле – блюдо называется гютан. Впрочем помните, что пикники во время карантина нельзя устраивать. Готовьте это блюдо также в духовке или на электрогриле.
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Ингредиенты для гютана:
- Свиные языки – 1,5 кг
- Помидоры – 2 шт.
- Лук – 1 шт.
- Яблочный уксус – 250 мл
- Розмарин – 1 веточка
- Соль, перец – по вкусу
Готовим свиные языки на мангале:
- Языки отварить.
- Смешать с мелко нарезанным помидором и луком, яблочным уксусом, розмарином.
- Оставить мариноваться на 10 минут.
- Сделать большие надрезы на языках – вложить туда нарезанный полукольцами помидор.
- Отправить запекаться на мангал на 10 минут.
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Десерт на мангале от Юлии Бортник
Ингредиенты для десерта:
- Зелёное яблоко – 4 шт.
- Песочное печенье – 100 г
- Сахар – 4 ст. л.
- Сливочное масло – 2 ст. л.
Готовим десерт из яблока и печенья:
- Яблоко нарезать крупными кубиками, сделать крошку из песочного печенья.
- Растопить сливочное масло и смешать с кусочками яблока и сахаром.
- Сверху посыпать крошкой песочного печенья и завернуть в фольгу.
- Отправить запекаться на мангале 5 минут.
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Video: Языки на гриле: рецепт Сергея Калинина
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