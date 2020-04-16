Не все любят субпродукты, но языки на мангале – это замечательный и недорогой способ накормить даже самых привередливых гурманов. Кулинарный эксперт Сергей Калинин припас восточный рецепт языка на гриле – блюдо называется гютан. Впрочем помните, что пикники во время карантина нельзя устраивать. Готовьте это блюдо также в духовке или на электрогриле.

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Ингредиенты для гютана:

Свиные языки – 1,5 кг

Помидоры – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Яблочный уксус – 250 мл

Розмарин – 1 веточка

Соль, перец – по вкусу

Готовим свиные языки на мангале:

Языки отварить. Смешать с мелко нарезанным помидором и луком, яблочным уксусом, розмарином. Оставить мариноваться на 10 минут. Сделать большие надрезы на языках – вложить туда нарезанный полукольцами помидор. Отправить запекаться на мангал на 10 минут.

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Десерт на мангале от Юлии Бортник

Ингредиенты для десерта:

Зелёное яблоко – 4 шт.

Песочное печенье – 100 г

Сахар – 4 ст. л.

Сливочное масло – 2 ст. л.

Готовим десерт из яблока и печенья:

Яблоко нарезать крупными кубиками, сделать крошку из песочного печенья. Растопить сливочное масло и смешать с кусочками яблока и сахаром. Сверху посыпать крошкой песочного печенья и завернуть в фольгу. Отправить запекаться на мангале 5 минут.

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Video: Языки на гриле: рецепт Сергея Калинина Как приготовить языки на гриле? Читайте рецепт язычков на гриле от Сергея Калинина в нашем материале

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