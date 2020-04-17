Апельсиновый торт от Татьяны Литвиновой – это тот рецепт, который впечатлит всех членов вашей семьи. А также такое угощение отлично подойдёт для тех, кто всегда следит за своим питанием и фигурой. Татьяна Литвинова утверждает, что этот апельсиновый торт можно приготовить даже без яйца, молока и сливочного масла!

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Ингредиенты для апельсинового торта:

Банан – 1,5 шт.;

Сахар – 0,5 ст.;

Апельсиновый сок (фреш) – 370 мл;

Растительное масло – 3 ст. л.;

Мука – 3 ст.;

Соль – ¾ ч. л.;

Разрыхлитель – 2 ч. л.;

Сода – 2 ч. л.;

Миндаль – 1 ст.;

Цедра – 2 апельсина.

Ингредиенты для начинки:

Банан – 3 шт.;

Апельсин – 4 шт.;

Курага – 15 шт.;

Желатин – 3 ч. л.;

Киви – 3 шт.;

Желатин – 1 ч. л.

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Приготовление апельсинового торта:

Смешать в блендере бананы, сахар, влить апельсиновый фреш и всыпать муку, смешанную с солью, содой и разрыхлителем. Добавить измельчённые орехи и апельсиновую цедру. Выпекать в духовке, нагретой до 180 градусов, на протяжении 30–40 минут. Для желе измельчить в блендере апельсины, банан и курагу. Нагреть разбухший в полстакане воды желатин и влить в апельсиново-банановое пюре. Корж остудить и разрезать на две части. Каждую из них залить желе. Поставить в холодильник. Как только желе начнет схватываться, соединить коржи и украсить их киви. Сверху залить апельсиновый постный торт растворенным желатином.

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