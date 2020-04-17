Апельсиновый торт от Тани Литвиновой
17.04.2020
Апельсиновый торт от Татьяны Литвиновой – это тот рецепт, который впечатлит всех членов вашей семьи. А также такое угощение отлично подойдёт для тех, кто всегда следит за своим питанием и фигурой. Татьяна Литвинова утверждает, что этот апельсиновый торт можно приготовить даже без яйца, молока и сливочного масла!
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Ингредиенты для апельсинового торта:
- Банан – 1,5 шт.;
- Сахар – 0,5 ст.;
- Апельсиновый сок (фреш) – 370 мл;
- Растительное масло – 3 ст. л.;
- Мука – 3 ст.;
- Соль – ¾ ч. л.;
- Разрыхлитель – 2 ч. л.;
- Сода – 2 ч. л.;
- Миндаль – 1 ст.;
- Цедра – 2 апельсина.
Ингредиенты для начинки:
- Банан – 3 шт.;
- Апельсин – 4 шт.;
- Курага – 15 шт.;
- Желатин – 3 ч. л.;
- Киви – 3 шт.;
- Желатин – 1 ч. л.
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Приготовление апельсинового торта:
- Смешать в блендере бананы, сахар, влить апельсиновый фреш и всыпать муку, смешанную с солью, содой и разрыхлителем.
- Добавить измельчённые орехи и апельсиновую цедру. Выпекать в духовке, нагретой до 180 градусов, на протяжении 30–40 минут.
- Для желе измельчить в блендере апельсины, банан и курагу. Нагреть разбухший в полстакане воды желатин и влить в апельсиново-банановое пюре.
- Корж остудить и разрезать на две части. Каждую из них залить желе. Поставить в холодильник. Как только желе начнет схватываться, соединить коржи и украсить их киви. Сверху залить апельсиновый постный торт растворенным желатином.
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