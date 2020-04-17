Мольфарка Магдалена Мочиовски рассказала, как сделать оберег на здоровье самостоятельно. Пасха 2020 – как раз отличное время для создания подобных амулетов. Мы будем украшать трехцветную крашенку солью, которая имеет сильные магические свойства.

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Для того, чтобы украсить яйца, нам нужно:

пустые яйца – 2 шт.;

краска для яиц желтого, красного и зеленого цвета;

цветная соль (красная, зеленая и желтая)

клей

Выдуйте яйцо с помощью шприца: сделайте в нем иглой два прокола. Диаметр дырочки должен быть чуть больше диаметра иглы. В одну дырочку вставьте шприц без иглы и запустите в яйцо воздух. Из другой дырочки выльется содержимое яйца. После чего промойте скорлупу под проточной водой и хорошо обсушите полотенцем.

Для начала нам нужно покрасить яйцо в желтый цвет. Полностью погружаем его в жёлтую краску с добавлением столового уксуса, благодаря которому краска лучше «возьмётся». На 200 мл красителя будет достаточно 1 ч. л. уксуса. Держим яйцо в краске примерно 1 минуту, затем вынимаем и вытираем салфеткой.

Проверьте, не затекла ли жидкость внутрь нашего будущего оберега – ей там совсем не место. Если это произошло, воду можно выдуть с помощью обычной трубочки: просто приставьте один конец к дырочке и подуйте с другого.

Желтый цвет, который мы берем за основу, несет сильную положительную энергетику – она будет добавлять вам сил в течение года. Вообще с цветом яиц связано много примет и поверий. Например, в первый день Пасхи девушке нужно было положить красное яйцо в воду и на рассвете умыться этой водой. Считается, что если девушка это сделала, она ​​сохранит свою красоту и молодость. А еще, чтобы сохранить красоту и здоровье, в первый день Пасхи надо умыться водой, в которой лежали золотые и серебряные вещи. Их, кстати, можно бросить в воду, в которой лежит красное яйцо, тогда эффект будет еще сильнее, и вы весь год будете здоровыми и красивыми.

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Теперь красим нижнюю часть яйца в зеленый цвет. Погружаем яйцо на одну треть в зелёную краску с уксусом. Маленький секрет: чтобы было проще, налейте в емкость краситель до уровня 1/3 части яйца. Через 1 минуту вынимаем яйцо и протираем салфеткой, выдуваем остатки воды. Так же красим наш оберег на треть в красный цвет.

Как пояснила мольфарка, яйцо обязательно должно быть окрашено в 3 цвета. Цифра «3» символизирует здоровье и зарядит оберег хорошей энергетикой.

Далее нам нужна разноцветная соль – тех же цветов, в которые окрашено яйцо. Возьмите сухую пищевую краску или краску для яиц, добавьте в нее 1 ст. л. воды, хорошо размешайте и вылейте в соль. Палочкой или карандашом активно перемешивайте соль до тех пор, пока она равномерно не окрасится. Выложите соль на лист бумаги и оставьте в сухом месте до высыхания.

Для украшения яиц солью нам нужно взять обычный канцелярский клей, который можно купить в любом магазине. Но если у вас нет возможности или времени, можно сварить клейстер, который также хорошо приклеит соль: вскипятите стакан воды, добавьте туда 3 ст. л. муки. Варите до загустения 5 минут. Пропустите получившуюся массу через сито, чтобы избавиться от комочков.

Теперь с помощью кисточки наносим клей тонким слоем на части яйца, ждем пару секунд, чтобы он немного подсох, и погружаем в соль соответствующего цвета. Начинаем с желтой соли. А чтобы было удобнее, просуньте через дырочки в яичке тонкую деревянную шпажку или спицу для вязания и покатайте яйцо в соли, держа за концы шпажки. Дайте яичку хорошо высохнуть, после чего опустите его в зеленую и красную соль соответствующими сторонами. Оставьте на несколько минут, чтобы хорошо высохло.

Такой оберег обязательно надо освятить в пасхальной корзине. Поместите яйцо в место, которое считается сакральным в вашем доме, в так называемом «семейном уголке».

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Video: Оберег на здоровье из пасхального яйца: делаем своими руками Сделайте на Пасху 2020 оберег на здоровье своими руками из пасхального яйца. Смотрите мастер-класс

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