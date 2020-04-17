Рецепт кулича без дрожжей
17.04.2020
Приближается Пасха, и мы подобрали для вас рецепт кулича быстро и просто. Классический кулич готовить довольно долго, ведь тесту нужно несколько раз подойти, прежде чем можно будет приступать к выпеканию. Но обязательно ли тратить полдня на тесто на пасху? Суперфиналист 7 сезона «Мастер-шеф» Михаил Грушецкий в эфире шоу «Все буде добре» поделился рецептом «быстрого» кулича, который можно приготовить всего за полтора часа.
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Ингредиенты:
- мука – 2 ст.
- сахар – ½ ст.
- яйца – 3 шт.
- растительно-сливочная смесь – 100 г
- вишня сушеная – 50 г
- клюква сушеная – 50 г
- сливки 30% (густые) – 2–3 ст. л.
- сода – 1 ч. л.
- коньяк – 2 ст. л.
- лимон – 1 шт.
- миндальные хлопья
- панировочные сухари
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Приготовление:
- Просеять муку.
- Отделить желтки от белков, по отдельности взбить с сахаром.
- Смешать взбитые желтки с растопленной растительно-сливочной смесью, затем добавить взбитые белки.
- Выливаем полученную смесь в муку, добавляем сливки, вишню, клюкву и миндальные хлопья, солим тесто и вымешиваем.
- Вливаем в тесто коньяк.
- Цедру лимона натираем на терке, а лимонным соком (1 ст. л.) гасим соду, добавляем все это в тесто и замешиваем.
- Теперь тесто должно подойти – для этого накрываем его полотенцем и оставляем при комнатной температуре на 20 минут.
- Обильно смазать формы для выпекания растительно-сливочной смесью, присыпать сухарями.
- Выложить тесто в форму приблизительно на 2/3 объема. Выпекать 40 минут при температуре 180 °С.
Приятного аппетита!
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Video: Рецепт кулича без дрожжей
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