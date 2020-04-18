Кондитер Мэри Товмасян, финалистка конкурса от «Все буде добре», научит, как украсить куличи на Пасху своими руками при помощи малайзийской техники, предназначенной для создания цветочных композиций из крема.

Для начала мы должны испечь кулич по любимому рецепту и покрыть его оранжевой глазурью.

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Ингредиенты для глазури:

Желатиновая масса – 1,5 ч. л.;

Вода – 4 ст. л.;

Сахар – 200 г;

Морковный сок – 4 ст. л.

Готовим оранжевую глазурь для кулича:

Воду с сахаром довести до кипения, постоянно помешивая. Варить до полного растворения сахара. Снять с огня. Помешивая, добавить желатиновую массу и морковный сок. Взбивайте смесь в блендере до однородной консистенции. Не дожидаясь загустения желатина, покройте глазурью кулич.

Отличием малайзийской техники является использование крема на швейцарской меренге, а не обычного масляного.

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Ингредиенты для крема:

Яичный белок – 4 шт.;

Сахар – 180 г;

Масло сливочное – 200 г;

Сок шпината, сок моркови, какао – для окраски крема, на глаз.

Приготовление крема:

На паровой бане, непрерывно помешивая, растворить сахар в белках. Снять с огня, перелить в чистую сухую ёмкость и взбивать до образования стойких пиков. Понизив скорость взбивания, постепенно добавлять масло комнатной температуры. Взбивать дальше до полного растворения масла и приобретения кремом глянца. Разделите крем на части. Одну оставьте белой, в остальные добавьте наши красители. При помощи кондитерских мешков и разных насадок украсьте куличи декором. Цветы формируются отдельно на кондитерском гвозде (можно сделать из карандаша или спицы и пластиковой крышечки), покрытом пергаментом, и застывают в холодильнике. Листья и веточки вербы «рисуются» непосредственно на куличе. Затем цветы маникюрными ножничками аккуратно выкладывают на листья.

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Video: Как украсить куличи на Пасху: цветы в малайзийской технике Как украсить пасху? Техника украшения пасхального кулича от Все Буде Добре. Малазийская техника украшения пасхи