Диетические голубцы: рецепт с пшеном и грибами
21.04.2020
Любите голубцы, но устали от классического рецепта? Голубцы с пшеном и белыми грибами помогут разнообразить ваш рацион. Подробный рецепт читайте в нашем материале.
Ингредиенты:
- Капуста – 1 кочан
- Шампиньоны – 200 г
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Сметана – 2-3 ст.л
- Пшено – 0, 5 ст.
- Томатная паста – 2 ст.л
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Способ приготовления:
- Шампиньоны вымыть, нарезать небольшими кусочками. Обжарить на растительном масле до мягкости.
- Кочан капусты отварить в подсоленной воде 5-7 минут. Разобрать на отдельные листочки.
- Отдельно обжарить мелко нарезанный лук и тертую морковь.
- Пшено тщательно промыть. Залить холодной водой и довести до кипения. Затем воду слить.
- Добавить пшено и грибы в сковороду с луком и морковью. Посолить, поперчить и тушить все вместе 10 минут. Затем влить в сковороду 150 мл воды и тушить, пока вода не впитается в крупу.
- Выложить пшенную начинку на капустные листы. Свернуть конвертиком.
- Голубцы переложить в сотейник. Залить соусом и запекать до готовности (приблизительно 10 мин).
- Соус. Обжарить муку на подсолнечном масле (1 ст. л.). Затем добавить томатную пасту, влить овощной бульон или воду. Тщательно перемешать, чтобы не было комочков. Довести до кипения, по вкусу посолить и поперчить.
Приятного аппетита!
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Video: Диетические голубцы: рецепт с пшеном и грибами
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