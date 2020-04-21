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Эликсир молодости: витаминный смузи

21.04.2020

Можно ли сохранить молодость? Конечно! Ведущая проекта «Все буде добре» Анна Горбань поделилась рецептом своеобразного «эликсира молодости» — витаминного смузи, который любят и голливудские звезды. Как его приготовить, читайте в нашем материале. 

Смузи, который сохранит вашу молодость

смузи

Ингредиенты:

  • 1 стебель сельдерея
  • 1 огурец
  • 1 зеленое яблоко
  • 150 г клюквы
  • 100 г меда
  • 250 мл яблочного сока

Способ приготовления:

  1. Сельдерей, яблоко и огурец нарезать на несколько кусков.
  2. Загрузить все составляющие в блендер.
  3. Смесь измельчить.
  4. Витаминный смузи готов! Можете украсить его по желанию.

Video: Эликсир молодости: витаминный смузи

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