Хотите сделать маринованные яйца по-азиатски или салат из варёных яиц? Предлагаем вам несколько способов, как «переработать» надоевший за пасхальное празднование продукт, которого, наверное, у вас осталось в избытке, во вкусный салат из вареных яиц.

Для начала стоит определить, какие яйца можно брать для употребления в пищу и дальнейшей готовки. В пасхальные дни все наваривают яиц заранее, ещё и друзья приносят крашанки. Все яйца перепутываются, и никто не знает, когда они были сварены, где хранились. А потом люди их едят и получают пищевые расстройства, отравления. Микробиолог Оксана Вольская рассказала, как определить первые признаки того, что яйцо хоть и не приобрело еще неприятный запах, но уже не пригодно для еды и опасно для человека.

Треснутые, с повреждённой скорлупой яйца хранятся в холодильнике максимум 12 часов, но лучше их сразу съесть. Дело в том, что в трещины в скорлупе сразу попадают бактерии, которые быстро размножаются и могут привести к пищевым отравлениям.

Свежие яйца, сваренные вкрутую, могут храниться в холодильнике 5 дней. Но они должны быть сухими, без трещин и повреждений. Варить яйца нужно не меньше 10 минут.

Проведите эксперимент, после которого можно увидеть, испорчены яйца или нет. Аккуратно почистите их от скорлупы. Положите их на бумажную салфетку, прокатайте немного и посмотрите, какой след остался на салфетке

Первый признак того, что яйцо испорчено и его нельзя употреблять в пищу, – под скорлупой много жидкости (яйцо мокрое).

Сразу после варки яйцо может быть мокрое, потому что имеет пористую скорлупу, во время варки внутрь проникает вода. Но когда яйца лежат больше 5 дней, в них жидкости накапливается намного больше. А всё из-за того, что начинает портиться белок. Белок на 90 % состоит из воды, когда он портится, вода из белка выделяется и сохраняется под скорлупой, в ней развиваются бактерии. Эта жидкость может быть белого мутного цвета или жёлтого.

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Второй признак – очищенное яйцо скользкое. Попробуйте яйцо на ощупь.

Третий признак – структура белка деформирована – есть впадины или трещины. Внимательно рассмотрите яйцо. Такие яйца, если они уже пролежали несколько дней после варки, ещё не имеют неприятного запаха, но уже начали портиться, их употреблять в пищу нежелательно.

Когда вы разобрались, что из ваших запасов пригодно для дальнейшего использования, вы сможете мариновать куриные яйца по азиатскому рецепту или приготовить салат из варёных яиц.

Салат из варёных яиц с зелёным луком

Вам понадобится:

яйца варёные – 3 шт.

зелёный лук – маленький пучок

сметана – для заправки

соль – по вкусу

Пожалуй, самый простой, но от этого не менее вкусный рецепт.

Порежьте довольно мелко яйца, нарежьте мелко лук, смешайте с 3-4 столовыми ложками сметаны, присолите.

Салат из варёных яиц с сухариками

Вам понадобится:

яйца варёные – 2 шт.

морковь – 1 шт.

лук репчатый – 1 шт.

масло растительное – 25 мл

сухарики – 30 г

чеснок – 1 зубчик

майонез – 2 ст. л.

Очистите лук и морковь. Нарежьте лук кубиками, морковь натрите.

Пассеруйте овощи на сковородке в растительном масле до готовности.

Переложите в миску и выдавите чеснок.

Добавьте сухарики. Заправьте майонезом. Перемешайте.

Салат из варёных яиц с ветчиной

Вам понадобится:

яйца варёные – 4 шт.

ветчина – 300 г

помидоры – 2 шт.

пекинская капуста – 300 г

консервированная кукуруза – 200 г

масло оливковое – 2-3 ст. л.

соль – по вкусу

перец – по вкусу

Яйца и помидоры нарежьте кубиками, капусту и ветчину – соломкой.

Слейте жидкость с кукурузы и добавьте её к другим ингредиентам.

Посолите, поперчите, заправьте оливковым маслом. Перемешайте.

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Video: Салат из варёных яиц: три простых рецепта после Пасхи Как сделать салат из оставшихся после Пасхи варёных яиц. Как определить свежесть яйца и другие советы читайте в материале

Приятного аппетита, и Все буде добре!

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